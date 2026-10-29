РФ тероризує Харків: мер повідомив про три “прильоти”, є постраждалий

29 жовтня мер Ігор Терехов періодично писав про удари по місту. Під атакою опинилися кілька районів.

Доповнено о 07:56. Внаслідок ранкового удару по Індустріальному району є постраждалий, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший удар зафіксували близько 03.15. Незабаром міський голова уточнив: “приліт” припав по Холодногірському району. На місці обстрілу почалася пожежа, інформації про постраждалих не було.

Вдруге окупанти атакували Салтівський район Харкова близько 04:40. За інформацією міського голови, ворог вдарив по навчальному закладу. Даних про руйнування та постраждалих також немає.

Ще один вибух пролунав у місті вранці близько 07:05. Терехов невдовзі написав, що третій удар припав по Індустріальному району.