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РФ тероризує Харків: мер повідомив про три “прильоти”, є постраждалий

Події 07:56   29.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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РФ тероризує Харків: мер повідомив про три “прильоти”, є постраждалий

29 жовтня мер Ігор Терехов періодично писав про удари по місту. Під атакою опинилися кілька районів.

Доповнено о 07:56. Внаслідок ранкового удару по Індустріальному району є постраждалий, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший удар зафіксували близько 03.15. Незабаром міський голова уточнив: “приліт” припав по Холодногірському району. На місці обстрілу почалася пожежа, інформації про постраждалих не було.

Вдруге окупанти атакували Салтівський район Харкова близько 04:40. За інформацією міського голови, ворог вдарив по навчальному закладу. Даних про руйнування та постраждалих також немає.

Ще один вибух пролунав у місті вранці близько 07:05. Терехов невдовзі написав, що третій удар припав по Індустріальному району.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 07:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня мер Ігор Терехов періодично писав про удари по місту. Під атакою опинилися кілька районів.".