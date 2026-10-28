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Пориви вітру та +16 тепла: прогноз погоди на 28 жовтня у Харкові та області

Погода 20:33   28.10.2026
Тетяна Литвіна
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Пориви вітру та +16 тепла: прогноз погоди на 28 жовтня у Харкові та області

Прогноз на четвер, 29 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

На Харківщині протягом дня зберігатиметься хмарна погода⛅️. Суттєвих опадів не очікується.
Вітер очікують на східний⬅️, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 4 до 9 ° тепла, вдень – від 13 до 18 °.

У Харкові також день пройде без істотних опадів.
Вітер прогнозують східний, 7-12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.

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Нагадаємо, за даними синоптиків, у листопаді все має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 20:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на четвер, 29 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Суттєвих опадів в цей день не очікується.".