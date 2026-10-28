Пориви вітру та +16 тепла: прогноз погоди на 28 жовтня у Харкові та області

Прогноз на четвер, 29 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

На Харківщині протягом дня зберігатиметься хмарна погода⛅️. Суттєвих опадів не очікується.

Вітер очікують на східний⬅️, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 4 до 9 ° тепла, вдень – від 13 до 18 °.

У Харкові також день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують східний, 7-12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у листопаді все має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла.