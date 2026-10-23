Вітер та +17: прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові та області

Прогноз на суботу, 24 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Дощів не очікується, але буде вітряно.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с, удень – місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 5 до 10 °, вдень від 13 до 18 °.

У Харкові упродовж дня очікується без істотних опадів. Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 15 – 17°.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Харківській області планують розпочати з огляду на температурний режим та дотримуючись рекомендації Кабміну — не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.