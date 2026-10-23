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Вітер та +17: прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові та області

Погода 20:14   23.10.2026
Тетяна Литвіна
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Вітер та +17: прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові та області

Прогноз на суботу, 24 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Дощів не очікується, але буде вітряно. 

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с, удень – місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде коливатися від 5 до 10 °, вдень від 13 до 18 °.

У Харкові упродовж дня очікується без істотних опадів. Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 15 – 17°.

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Нагадаємо, опалювальний сезон у Харківській області планують розпочати з огляду на температурний режим та дотримуючись рекомендації Кабміну — не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 20:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на суботу, 24 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Дощів не очікується, але буде вітряно.".