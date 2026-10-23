Новини Харкова — головне 23 жовтня: окупанти вдарили по місту, бої

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:52

У ранковому зведенні 23 жовтня Генштаб ЗСУ розповів про 15 бойових зіткнень, які були протягом минулої доби

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 14 разів у районі Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки. На Куп’янському – СОУ відбили один штурм біля Петропавлівки.

07:30

«Приліт» зафіксували вранці в Харкові

Удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа.

“Про постраждалих інформація наразі не надходила”, – додав Терехов.

Зазначимо, що за ніч росіяни також випускали на Харківщину КАБи. А вже вранці Повітряні сили ЗСУ писали про безпілотники, які летіли у бік Харкова. О 07:20 у місті оголосили відбій тривоги.