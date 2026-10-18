Сьогодні 18 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників харчової промисловості. 18 жовтня 1996 року запрацював Конституційний Суд України. У 1955-му розпочала роботу Каховська ГЕС. У 1918-му у Львові створили Українську національну раду. У 1916-му розстріляли за боягузство британського солдата Першої світової Гаррі Фарра. У 1867-му росіяни продали Аляску США. У 1356-му стався Базельський землетрус. У 1239-му орди Батия захопили Чернігів.

Свята та пам’ятні дати 18 жовтня

Третя неділя жовтня в Україні – це День працівників харчової промисловості.

18 жовтня – Міжнародний день жіночого щастя, Європейський День боротьби із торгівлею людьми.

У неділю перед останнім повним тижнем жовтня стартує Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем.

Також сьогодні: День без бороди, Міжнародний день краватки, Всесвітній день гітари, Всесвітній день менопаузи, Європейський день паперового пакета, День європейського бобра, Міжнародний день легінсів.

18 жовтня в історії

18 жовтня 1239 року, згідно з літописами, орди Батия захопили Чернігів. Докладніше.

18 жовтня 1356 року стався Базельський землетрус – найбільший у Центральній Європі в зареєстрованій історії. Докладніше.

18 жовтня 1867 року вважається датою продажу росіянами Аляски США. Хоча річницю події можна відраховувати від кількох різних дат – починаючи з підписання договору до ратифікації Сенатом. Докладніше.

18 жовтня 1916 року розстріляли за боягузтво британського солдата Першої світової Гаррі Фарра. Подібних страт солдатів, котрі відмовлялися йти в бій, за роки війни були сотні. Особливою історію Гаррі Фарра робить те, що його сім’я за майже століття після цих подій судилася з Міністерством оборони Великої Британії, домагаючись посмертного помилування Гаррі. На тлі цієї справи у 2006 році британський уряд ухвалив рішення помилувати одразу 306 військових, страчених під час Першої світової війни за боягузтво, дезертирство та інші правопорушення.

Гаррі Фарр воював у Франції, починаючи з 1914 року, брав участь у кривавій та тривалій битві на Соммі. У середині вересня 1916 року він відмовився йти в наступ з рештою своїх побратимів. Його намагалися тягнути силоміць, але солдат чинив опір і побіг назад.

“За словами його нащадків, які довго боролися за очищення його імені, Фарр страждав від важкого контузійного шоку – стану, який на той час тільки почали визнавати, і був травмований як фізично, так і психологічно через бойовий досвід, особливо через неодноразові важкі бомбардування, яким піддавалися він та його товариші на фронті. Симптоми “контузійного шоку” (цей термін вперше використав у 1917 році медичний офіцер, на ім’я Чарльз Майєрс) включали виснажливу тривогу, постійні нічні кошмари та фізичні недуги, починаючи від діареї та закінчуючи втратою зору. До кінця Першої світової війни британська армія була змушена мати справу з 80 000 випадків цього захворювання, зокрема серед солдатів, які ніколи не зазнавали прямого бомбардування. Попри лікування, лише п’ята частина постраждалих чоловіків відновила військову службу”, – зазначає проєкт History.

Достеменно наявність у Фарра контузійного шоку в момент подій не була доведена в подальші роки. У 1916-му його судив військовий трибунал, адвоката у рядового не було – він захищався сам.

Починаючи з 1992 року родина Гаррі Фарра розпочала боротьбу за його посмертне помилування. Дочка Фарра та його онука отримали відмову від кількох міністрів оборони та урядів. Тоді дочка Фарра 93-річна Гертруда Гарріс звернулася до суду. Реагуючи на це, міністр оборони Великої Британії Дес Браун ухвалив рішення про посмертне помилування всіх військових, страчених з тієї ж причини, що й Фарр.

“Він вважає, що було б обурливо, навіть неможливо, враховуючи брак доказів, зараз розрізняти точні деталі та обставини кожної справи. Таким чином, він вирішив, що всіх солдатів слід помилувати”, – пояснювало мотивацію міністра видання The Guardian.

18 жовтня 1918 року у Львові створили Українську національну раду. Докладніше.

18 жовтня 1955 року розпочала роботу Каховська ГЕС. Докладніше.

18 жовтня 1996 року нарешті запрацював Конституційний Суд України. Докладніше.

18 жовтня 2007 року стався найбільший теракт в історії Пакистану. При поверненні в країну із вимушеної еміграції експрем’єр-міністрки Беназір Бхутто терористи пустили в дію вибухівку в натовпі її прихильників. Докладніше.

Церковне свято 18 жовтня

18 жовтня вшановують пам’ять апостола та євангеліста Луки. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 жовтня погода безвітряна, то скоро похолодає.

Якщо снігу ще немає, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 18 жовтня

Не можна пиляти дерева.

Не можна переїдати.

Не можна позичати нікому сіль.

Також цей день не підходить для сватання.