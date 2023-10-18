Сьогодні 18 жовтня: яке свято та день в історії

18 жовтня 1239 року орди Батия захопили Чернігів. 1867 року росіяни продали Аляску США. 1918-го у Львові створили Українську національну раду. 1955-го розпочала роботу Каховська ГЕС. 1996-го запрацював Конституційний Суд України. 2007-го стався найбільший теракт в історії Пакистану – терористи атакували кортеж експрем’єр-міністерки країни Беназір Бхутто в день її повернення до країни після еміграції.

Свята та пам’ятні дати 18 жовтня

18 жовтня – Європейський День боротьби із торгівлею людьми.

У світі: Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день жіночого щастя, День без бороди, Міжнародний день краватки, Всесвітній день гітари та Європейський день паперового пакета.

18 жовтня в історії

18 жовтня 1239 року, згідно з літописами, орди Батия захопили Чернігів.

До цього місто тривалий час знаходилося в облозі. Захоплення Чернігова стало одним із найбільш значущих епізодів західного походу монголів 1235—1242 років і відкрило ордам “шлях на Київ”. За різними даними, чисельність монгольського війська, яке брало участь у західному поході, становила від 100 до 150 тисяч. Командував ним другий хан Золотої Орди Батий. Проти нього виступила низка руських князів на чолі з Мстиславом Глібовичем. Точна тривалість облоги та кількість військ Київської Русі, які захищали місто, невідомі. Сама ж Чернігівська фортеця була однією з найбільших у країні та займала площу близько 160 га. За даними літописів, взяти Чернігів швидкою атакою, як це зробили з Переяславом, монголам не вдалося. Місто оточили та почали розбивати стіни стінобитними машинами та камнеметами. Зрештою, руські князі прийняли бій у чистому полі та зазнали тяжкої поразки. Слідом за Черніговом ординці підкорили низку менших населених пунктів регіону вздовж Десни та Сейму. А на початку 1240-го вийшли на лівий берег Дніпра – навпроти Києва. Монголи одразу ж провели з киянами переговори про добровільну здачу, але отримали відмову. Однак цього разу спробу взяти Київ не здійснили. Вони повернулися до стін головного міста Київської Русі пізньої осені.

18 жовтня 1867 року вважається датою продажу росіянами Аляски США. Хоча річницю події можна відраховувати від кількох різних дат – починаючи з підписання договору до ратифікації Сенатом.

Сама ідея продажу Аляски народилася в Російській імперії. Першим перед урядом її озвучив генерал-губернатор Східного Сибіру Микола Муравйов-Амурський у 1853 році. Він вважав неминучим поширення влади США на весь північноамериканський континент. Тож пропонував не чекати, доки Аляску відберуть, а продати. З першої спроби ідея “не прижилася”. Але за кілька років – 1857-го – за її просування взявся вже член імператорської сім’ї – молодший брат Олександра II великий князь Костянтин. З його подання МЗС взяло питання для вивчення – і вивчало, доки в США не розпочалася Громадянська війна. Це, звісно, ​​відклало реалізацію плану. До нього повернулися 1866-го. Тоді відбулася нарада за участю всього керівництва держави, де ідею продажу остаточно ухвалили та визначили нижній поріг ціни – 5 мільйонів доларів золотом. Далі вже почалися переговори з потенційними покупцями, під час яких “доторгувалися” до 7,2 млн доларів. І 30 березня 1867 року у Вашингтоні підписали договір. 18 жовтня того ж року документ підписав Олександр ІІ – і тому цю дату вважають датою продажу Аляски. Хоча після цього відбувся процес узгодження купівлі Сенатом США. Там на початку висловлювали сумніви щодо доцільності угоди – з огляду на стан економіки країни після Громадянської війни. Однак у результаті сенатори погодилися – і підтримали купівлю нового штату 37 голосами “за” за двох проти.

18 жовтня 1918 року у Львові створили Українську національну раду. Це рішення ухвалили на зборах українських депутатів австрійської Державної ради та членів Палати панів, а також українських членів сеймів Галичини та Буковини. До створеної Ради також увійшли єпископи та представники українських партій регіону – всього 150 осіб. Раду створили як орган, який об’єднує весь український національний рух на території Австро-Угорської імперії. Імперія вже стояла на порозі розпаду – до нього лишалися лічені дні. На тлі цих подій постало питання самовизначення народу на українських землях. Його першим і вирішували в Раді. Уже наступного дня, 19 жовтня, проголосили першу Прокламацію Української національної ради, в якій йшлося про утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.

Також наголосили на необхідності розробки власної Конституції. Уже 9 листопада 1918 року Українська національна рада утвердила Західноукраїнську народну республіку.

18 жовтня 1955 року розпочала роботу Каховська ГЕС. Будував її той самий колектив, який споруджував Дніпровську ГЕС.

На черговому “великому будівництві” комуністичних часів працювало 12 тисяч осіб. Місцем спорудження станції стали історичні козацькі місця – Великий Луг. Водою затопило важливі пам’ятки української історії та ще не досліджені археологами артефакти козацьких часів. Нову Каховку на березі майбутнього водосховища збудували спеціально для обслуговування ГЕС. Дату початку роботи станції відраховують із моменту завершення монтажу першої турбіни. 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

18 жовтня 1996 року нарешті запрацював Конституційний Суд України. Запустити діяльність КС не вдавалося від самого проголошення незалежності. На початку функції Конституційного Суду України просто передали колишньому КС УРСР, внісши відповідні зміни до Конституції. 1992 року Верховна Рада ухвалила закон “Про Конституційний Суд України”, визначивши порядок його формування та функції. Далі обрали голову КСУ – Леоніда Юзькова. Але на цьому процес і зупинився, адже обрати Юзькову заступника та решту суддів так і не змогли – через протистояння між ВР та Президентом України. У такому “недоформованому” стані КСУ існував до смерті свого голови – 1995 року. А потім ще рік навіть не імітував діяльність, адже обрати нового голову КСУ депутати також не змогли. Ситуація зрушила з місця з ухваленням Конституції України 1996-го. У ній процедуру обрання та призначення суддів КСУ визначили чітко, а всі подробиці розписали у новому законі “Про Конституційний Суд України”. У результаті, протягом вересня-жовтня 1996 року вдалося сформувати КСУ. 18 жовтня 1996 року судді склали присягу у Верховній Раді України, а наступного дня обрали першого голову КСУ – Івана Тимченка. Своє перше рішення суд ухвалив 13 травня 1997 року.

18 жовтня 2007 року стався найбільший теракт в історії Пакистану. При поверненні в країну із вимушеної еміграції експрем’єр-міністерки Беназір Бхутто терористи пустили в дію вибухівку в натовпі її прихильників.

Тоді загинули 136 людей та ще близько 500 отримали поранення. Сама Бхутто – перша у новітній історії людства жінка-лідерка мусульманської країни – під час цього теракту не постраждала. Однак надалі замахи на неї продовжились, і 27 грудня 2007 року вона загинула внаслідок чергового теракту.

Церковне свято

18 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола та євангеліста Луки. Він народився в сирійському місті Антіохії. Здобув гарну освіту, освоївши зокрема лікарське мистецтво та живопис. Почувши про вчення та чудеса Ісуса Христа Лука сам прибув до Галілеї. І через деякий час увійшов до собору 70-ти апостолів. Святий Лука був у Єрусалимі в останні дні земного життя Христа та, ймовірно, був присутнім при розп’ятті Ісуса. У день свого Воскресіння Христос удостоїв апостола свого явлення та бесіди, про що сам Лука згодом написав у своєму Євангелії. Після Вознесіння Господнього апостол деякий час був у Єрусалимі, а згодом вирушив до рідної Антіохії – проповідувати християнство. Антіохію він залишив, ставши супутником апостола Павла. Разом із ним проповідував у Греції та Македонії. А коли Павла взяли під варту в Кесарії, то Лука залишився при ньому, а потім пішов за апостолом до Риму. Там святий Лука і написав своє Євангеліє, а також книгу Діянь святих апостолів. Дуже ймовірно, що Лука був свідком і мученицької кончини апостола Павла в Римі. Після чого продовжив проповідувати в Італії, Далмації, Галлії та Македонії. У глибокій старості апостол вирушив до Єгипту, пройшовши з проповіддю всю Лівію. А потім повернувся до Греції, де влаштовував церкви, висвячував священників і дияконів, зціляв хворих. Він помер у віці 84 років мученицькою смертю. Святого Луку повісили через брак хреста на оливковому дереві.

Народні прикмети

Якщо 18 жовтня погода безвітряна, то скоро похолодає.

Якщо снігу ще немає, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 18 жовтня

Не можна пиляти дерева.

Не можна переїдати.

Не можна позичати нікому сіль.

Також цей день не підходить для сватання.