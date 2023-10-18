Сегодня 18 октября: какой праздник и день в истории

18 октября 1239 года орды Батыя захватили Чернигов. В 1867 году россияне продали Аляску США. В 1918-м во Львове создали Украинскую национальную раду. В 1955-м начала работу Каховская ГЭС. В 1996-м заработал Конституционный Суд Украины. В 2007-м произошел крупнейший теракт в истории Пакистана – террористы атаковали кортеж экс-премьер-министра страны Беназир Бхутто в день ее возвращения в страну после эмиграции.

Праздники и памятные даты 18 октября

18 октября – Европейский День борьбы с торговлей людьми.

В мире: Всемирный день менопаузы, Международный день женского счастья, День без бороды, Международный день галстука, Всемирный день гитары и Европейский день бумажного пакета.

18 октября в истории

18 октября 1239 года, согласно летописям, орды Батыя захватили Чернигов.

До этого город долгое время находился в осаде. Захват Чернигова стал одним из наиболее значимых эпизодов западного похода монголов 1235—1242 годов и открыл ордам «путь на Киев». По разным данным, численность монгольского войска, участвовавшего в западном походе, составляла от 100 до 150 тысяч. Командовал им второй хан Золотой Орды Батый. Против него выступил ряд руских князей во главе с Мстиславом Глебовичем. Точная продолжительность осады и количество войск Киевской Руси, которые защищали город, неизвестны. Сама же Черниговская крепость была одной из крупнейших в стране и занимала площадь около 160 га. По данным летописей, взять Чернигов быстрой атакой, как это сделали с Переяславлем, монголам не удалось. Город окружили и начали разбивать стены стенобитными машинами и камнеметами. В конце концов руские князья приняли бой в чистом поле и потерпели тяжкое поражение. Следом за Черниговом ордынцы покорили ряд меньших населенных пунктов региона вдоль Десны и Сейма. А в начале 1240-го вышли на левый берег Днепра – напротив Киева. Монголы сразу же провели с киевлянами переговоры о добровольной сдаче, но получили отказ. Однако в этот раз попыток взять Киев не предприняли. Они вернулись к стенам главного города Киевской Руси поздней осенью.

18 октября 1867 года считается датой продажи россиянами Аляски США. Хотя годовщину события можно отсчитывать от нескольких разных дат – начиная с подписания договора до ратификации его Сенатом.

Сама идея продажи Аляски родилась в Российской империи. Первым перед правительством ее озвучил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский в 1853 году. Он считал неизбежным распространение власти США на весь североамериканский континент. Так что предлагал не ждать, пока Аляску отберут, а продать. С первой попытки идея «не прижилась». Но через несколько лет – в 1857-м – за ее продвижение взялся уже член императорской семьи – младший брат Александра II великий князь Константин. С его подачи МИД взял вопрос для изучения – и изучал, пока в США не началась Гражданская война. Это, конечно, отложило реализацию плана. К нему вернулись в 1866-м. Тогда состоялось совещание с участием всего руководства государства, где идею продажи окончательно приняли и определили нижний порог цены – 5 миллионов долларов золотом. Далее уже начались переговоры с потенциальными покупателями, во время которых «доторговались» до 7,2 млн долларов. И 30 марта 1867 года в Вашингтоне подписали договор. 18 октября того же года документ подписал Александр II – и потому эту дату считают датой продажи Аляски. Хотя после этого еще состоялся процесс согласования покупки Сенатом США. Там в начале высказывали сомнения в целесообразности соглашения – учитывая состояние экономики страны после Гражданской войны. Однако в итоге сенаторы согласились – и поддержали покупку нового штата 37 голосами «за» при двух против.

18 октября 1918 года во Львове создали Украинскую национальную раду. Это решение приняли на собрании украинских депутатов австрийского Государственного совета и членов Палаты панов, а также украинских членов сеймов Галичины и Буковины. В созданную Раду также вошли епископы и представители украинских партий региона — всего 150 человек. Совет создали как орган, объединяющий все украинское национальное движение на территории Австро-Венгерской империи. Империя уже стояла на пороге распада – до него оставались считанные дни. На фоне этих событий возник вопрос самоопределения народа на украинских землях. Его первым и решали в Раде. Уже на следующий день, 19 октября, провозгласили первую Прокламацию Украинской национальной рады, в которой говорилось об образовании Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

Также отметили необходимость разработки собственной Конституции. Уже 9 ноября 1918 года Украинская национальная рада утвердила Западноукраинскую народную республику.

18 октября 1955 года начала работу Каховская ГЭС. Строил ее тот же коллектив, который сооружал Днепровскую ГЭС.

На очередном «большом строительстве» коммунистических времен работали 12 тысяч человек. Местом сооружения станции стали исторические казачьи места – Великий Луг. Водой затопило важные памятники украинской истории и еще не исследованные археологами артефакты казацких времен. Новую Каховку на берегу будущего водохранилища построили специально для обслуживания ГЭС. Дату начала работы станции отсчитывают с момента завершения монтажа первой турбины. 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

18 октября 1996 года наконец заработал Конституционный Суд Украины. Запустить деятельность КС не удавалось с самого провозглашения независимости. В начале функции Конституционного Суда Украины просто передали бывшему КС УССР, внеся соответствующие изменения в Конституцию. В 1992 году Верховная Рада приняла закон «О Конституционном Суде Украины», определив порядок его формирования и функции. Далее избрали главу КСУ – Леонида Юзькова. Но на этом процесс и остановился, ведь избрать Юзькову заместителя и остальных судей так и не смогли – из-за противостояния между ВР и Президентом Украины. В таком «недоформированном» состоянии КСУ существовал до смерти своего председателя – в 1995 году. А потом еще год даже не имитировал деятельность, ведь избрать нового главу КСУ депутаты тоже не смогли. Ситуация сдвинулась с места с принятием Конституции Украины в 1996-м. В ней процедуру избрания и назначения судей КСУ определили четко, а все подробности расписали в новом законе «О Конституционном Суде Украины». В результате в течение сентября-октября 1996 года удалось сформировать КСУ. 18 октября 1996 года судьи приняли присягу в Верховной Раде Украины, а на следующий день избрали первого председателя КСУ – Ивана Тимченко. Свое первое решение суд вынес 13 мая 1997 года.

18 октября 2007 года произошел самый крупный теракт в истории Пакистана. При возвращении в страну из вынужденной эмиграции экс-премьер-министра Беназир Бхутто террористы задействовали взрывчатку в толпе ее сторонников.

Тогда погибли 136 человек и еще около 500 получили ранения. Сама Бхутто – первая в новейшей истории человечества женщина-лидер мусульманской страны – во время этого теракта не пострадала. Однако в дальнейшем покушения на нее продолжились, и 27 декабря 2007 года она погибла в результате очередного теракта.

Церковный праздник

18 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола и евангелиста Луки. Он родился в сирийском городе Антиохии. Получил хорошее образование, освоив в частности врачебное искусство и живопись. Услышав об учении и чудесах Иисуса Христа, Лука сам прибыл в Галилею. И через некоторое время вошел в собор 70 апостолов. Святой Лука был в Иерусалиме в последние дни земной жизни Христа и, вероятно, присутствовал при распятии Иисуса. В день воскресения Христос удостоил апостола своего явления и беседы, о чем сам Лука впоследствии написал в своем Евангелии. После Вознесения апостол некоторое время был в Иерусалиме, а затем отправился в родную Антиохию – проповедовать христианство. Антиохию он оставил, став спутником апостола Павла. Вместе с ним проповедовал в Греции и Македонии. Когда же Павла взяли под стражу в Кесарии, Лука остался при нем, а затем последовал за апостолом в Рим. Там святой Лука и написал свое Евангелие, а также книгу Деяний святых апостолов. Весьма вероятно, что Лука был свидетелем и мученической кончины апостола Павла в Риме. После чего продолжил проповедовать в Италии, Далмации, Галлии и Македонии. В глубокой старости апостол отправился в Египет, пройдя по пути с проповедью всю Ливию. А потом вернулся в Грецию, где организовывал церкви, рукополагал священников и дьяконов, исцелял больных. Он умер в возрасте 84 лет мученической смертью. Святого Луку повесили на оливковом дереве.

Народные приметы

Если 18 октября погода безветренная, то скоро похолодает.

Если снега еще нет, то зима будет поздней.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя пилить деревья.

Нельзя переедать.

Нельзя одалживать никому соль.

Этот день не подходит для сватовства.