«Это будет победа»: какими растениями биолог советует засевать газоны Харькова

На газонах Харькова следует высаживать краснокнижные растения региона, рассказал МГ «Объектив» биолог Юрий Бенгус.

В Харькове на Клочковском спуске зеленстроевцы наконец-то высадили не газонную траву, а многолетние растения. А вдобавок на склонах посеяли луговые цветы: васильки, маки, ромашки и лен.

Инициатива коммунальщиков Юрий Бенгус, биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С. Сковороды одобряет, хотя и отмечает, что не уверен, идет ли речь о многолетних цветах.

«Потому что и для маков, и для васильков, и для льна есть как многолетние, так и однолетние виды. Но то, что это не злаки, уже хорошо. В идеале было бы, если бы эти травяные смеси соответствовали разнообразию наших лугов и наших степных участков. Но здесь есть моменты, которые нужно делать официально. Потому что среди тех растений, которые целесообразно выращивать (на городских газонах – прим. ред.), много краснокнижных видов. А иметь с ними дело могут только специалисты. Для этого нужно официально привлекать ботанические сады и учреждения, в которых брать должностной материал – семена. И официально фиксировать, что взяли не из природы, ведь это запрещено, без ущерба для окружающей среды и для краснокнижных видов», — советует Юрий Бенгус.

Среди краснокнижных растений, которые следует восстановить, биолог называет сон-траву, адонис, многие виды ковыля, региональные краснокнижные васильки.

«На самом деле их видов 200, не меньше. Вот когда мы начнем их распространять, это будет настоящая победа», — говорит Юрий Бенгус.