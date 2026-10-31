Пожилой мужчина вырастил плантацию конопли у себя на огороде на Харьковщине

60-летний мужчина из Харьковской области получил подозрение в незаконном выращивании конопли, сообщила Нацполиция.

Как выяснило следствие, этим летом 60-летний мужчина поливал и подкармливал дикорастущие растения конопли, которые неожиданно вдруг обнаружил на территории собственного домохозяйства.

В сентябре во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли у престарелого ботаника более 30 растений.

Дознаватели сообщили фигуранту о подозрении в выращивании конопли.

Как сообщал ранее «Объектив», полицейские Харьковщины подозревают 27-летнего уроженца Волыни в краже с банковского счета потерпевшей более 2 млн гривен.