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Пожилой мужчина вырастил плантацию конопли у себя на огороде на Харьковщине

Происшествия 14:46   31.10.2026
Оксана Якушко
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Пожилой мужчина вырастил плантацию конопли у себя на огороде на Харьковщине

60-летний мужчина из Харьковской области получил подозрение в незаконном выращивании конопли, сообщила Нацполиция.

Как выяснило следствие, этим летом 60-летний мужчина поливал и подкармливал дикорастущие растения конопли, которые неожиданно вдруг обнаружил на территории собственного домохозяйства.

В сентябре во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли у престарелого ботаника более 30 растений.

Дознаватели сообщили фигуранту о подозрении в выращивании конопли.

Как сообщал ранее «Объектив», полицейские Харьковщины подозревают 27-летнего уроженца Волыни в краже с банковского счета потерпевшей более 2 млн гривен.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 14:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летний мужчина из Харьковской области получил подозрение в незаконном выращивании конопли, сообщила Нацполиция.".