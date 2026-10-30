Дожди и +11: прогноз погоды на 31 октября в Харькове и области

Прогноз на субботу, 31 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. В Харькове и области снова задождит.

В Харьковской области в течение дня будет облачно с прояснениями⛅️. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем дождь немного усилится — до умеренного.

Ветер ожидают юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​- от 7 до 12 °.

В Харькове ночью также ожидается небольшой дождь, а днем — ​​умеренный🌧.

Ветер будет дуть с юго-востока ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется ненамного — до 9 – 11°.

Напомним, на Харьковщине разрешили начать отопительный сезон — соответствующее распоряжение подписал начальник ХОВА Олег Синегубов. Прежде всего батареи должны нагреться в учреждениях здравоохранения, соцзащиты населения с постоянным пребыванием людей, а также образования, где дети учатся офлайн или в смешанном формате.