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Дожди и +11: прогноз погоды на 31 октября в Харькове и области

Погода 20:32   30.10.2026
Татьяна Литвина
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Дожди и +11: прогноз погоды на 31 октября в Харькове и области

Прогноз на субботу, 31 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. В Харькове и области снова задождит.

В Харьковской области в течение дня будет облачно с прояснениями⛅️. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем дождь немного усилится — до умеренного.
Ветер ожидают юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​- от 7 до 12 °.

В Харькове ночью также ожидается небольшой дождь, а днем — ​​умеренный🌧.
Ветер будет дуть с юго-востока ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется ненамного — до 9 – 11°.

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Напомним, на Харьковщине разрешили начать отопительный сезон — соответствующее распоряжение подписал начальник ХОВА Олег Синегубов. Прежде всего батареи должны нагреться в учреждениях здравоохранения, соцзащиты населения с постоянным пребыванием людей, а также образования, где дети учатся офлайн или в смешанном формате.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 20:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на субботу, 31 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. В Харькове и области снова задождит.".