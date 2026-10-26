Днем до +14: прогноз погоды в Харькове и области на 27 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на вторник 27 октября. Существенных дождей не ожидается.

В регионе во вторник ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер восточный ⬅️, 9 – 14 м/с.

Ночью прогнозируют 4 – 9° тепла, днем столбик термометра поднимется до ​​10 – 15°.

В городе существенных осадков не ожидается. Ветер восточный ⬅️, 9 – 14 м/с.

Температура ночью будет 6 – 8° тепла, днем воздух прогреется до ​​12 – 14°.

Напомним, отопительный сезон на Харьковщине может стартовать не раньше 1 ноября. После этой даты ориентиром для тепловиков станет среднесуточная температура воздуха.