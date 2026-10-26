Появились фото последствий вечерних ударов по Новобаварскому району

Фото последствий вражеского ракетного удара по Новобаварскому району вечером 26 октября опубликовал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове после 18:00. Под ударом оказался Новобаварский район.

В результате обстрела два человека погибли. Пострадали четыре человека: 61-летний и 77-летний мужчины, 60-летняя женщина и 17-летняя девушка.

Повреждены 10 гаражей, 4 частных домовладения, 4 многоквартирных дома, здание ясли-сада. Ликвидирован пожар двух автомобилей и нежилого здания.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

По данным ГСЧС, российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня.