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Появились фото последствий вечерних ударов по Новобаварскому району

Происшествия 20:44   26.10.2026
Татьяна Литвина
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Появились фото последствий вечерних ударов по Новобаварскому району Фото: пресс-служба ХОВА

Фото последствий вражеского ракетного удара по Новобаварскому району вечером 26 октября опубликовал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове после 18:00. Под ударом оказался Новобаварский район.

В результате обстрела два человека погибли. Пострадали четыре человека: 61-летний и 77-летний мужчины, 60-летняя женщина и 17-летняя девушка.

Повреждены 10 гаражей, 4 частных домовладения, 4 многоквартирных дома, здание ясли-сада. Ликвидирован пожар двух автомобилей и нежилого здания.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

По данным ГСЧС, российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня.

Фото: пресс-служба ХОВА
Фото: пресс-служба ХОВА

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 20:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий вражеского ракетного удара по Новобаварскому району вечером 26 октября опубликовал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".