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В больнице умер 12-летний Артем, раненый при ударе по парку Новой Водолаги

Происшествия 19:06   26.10.2026
Татьяна Литвина
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В больнице умер 12-летний Артем, раненый при ударе по парку Новой Водолаги Фото: Александр Есин/Facebook

Семь дней боролся за жизнь 12-летний Артем Коваль, получивший тяжелые ранения во время удара дроном по центральному парку Новой Водолаги 19 октября 2026 года. Его 8-летняя сестричка Арина тогда погибла на месте.

Об этом сообщил Нововодолажский поселковый голова Александр Есин.

Мальчик умер в больнице Киева.

«Больше недели столичные медики творили невозможное, борясь за каждую минуту жизни мальчика, который получил сверхтяжелые ранения во время вражеского удара беспилотника по парку Юбилейный. К сожалению, чуда не произошло – травмы оказались несовместимыми с жизнью. Его младшая сестренка, 8-летняя Арина, погибла сразу на месте обстрела. В один страшный момент родители потеряли все самое дорогое – и сына, и дочь, а близкие – любимых, дорогих сердцу детишек. Это абсолютное, безграничное горе, для которого нет слов утешения. Россия забрала у детей будущее, а у родных — смысл жизни, совершив очередное кровавое преступление против самых невинных», — написал Александр Есин.

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Напомним, 19 октября 2026 года в поселке Новая Водолага по центральному парку, где гуляли семьи с детьми, ударил российский «Шахед». Погибли шесть человек, в том числе две девочки. Пострадали 15 человек, среди них – 7 детей.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 19:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь дней боролся за жизнь 12-летний Артем Коваль, получивший тяжелые ранения во время удара дроном по центральному парку Новой Водолаги 19 октября 2026 года.".