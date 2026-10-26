Официально: «пряничный дом» в Харькове больше не в частной собственности

В Харькове поставили точку в истории судебных споров вокруг памятки градостроительства и архитектуры местного значения — здания «Медицинского общества» на улице Максимилиановской, известного как «пряничный дом». Правоохранители добились исполнения решения суда.

Таким образом, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, прекращено незаконное право частной собственности на этот объект и земельный участок под ним.

«Установлено, что юридическое лицо в очередной раз неправомерно на основании решения суда получило право собственности на здание памятника и земельный участок историко-культурного назначения под ним. Прокуратура подала в интересах государства апелляционную жалобу по отмене этого судебного решения», — отметили правоохранители.

И добавляют: после почти года слушания дела Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования прокуроров — решение суда первой инстанции отменено. В иске о признании права собственности на пряничный домик и земельный участок под ним отказано.

«Сейчас прокуроры обеспечили реальное исполнение постановления апелляционного суда. В Государственном реестре прав на недвижимое имущество официально зарегистрировано прекращение права частной собственности юридического лица на памятник и землю историко-культурного назначения под ним», — добавили правоохранители.