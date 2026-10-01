«Я запретила себе плакать» — глава Роганской громады Черненко

О выживании в поселке, к которому в упор стояли российские танки – и не могли приехать спасатели и «скорая», о возобновлении отопления, которое несколько раз уничтожали враги, в интервью МГ «Объектив» рассказала начальница Роганской поселковой военной администрации Мария Черненко.

Стоя прятались от обстрелов в подвале дома культуры

С началом полномасштабного вторжения ответственность возросла в разы, потому что понимаешь: от твоего решения зависит жизнь людей, говорит Мария Черненко. Она ярко рисует первые дни полномасштабного вторжения, когда колонна российской техники остановилась у Малой Рогани.

«Мы уже ясно понимали, в каком секторе стоят те танки, которые куда-то не доехали. Эту информацию сразу передали нашим военным. 26 февраля у нас исчезло электроснабжение, жители сначала спрашивали: «Когда вы восстановите свет, чего вы ничего не делаете?» А потом поняли, что это не на два дня», — неторопливо рассказывает глава ПВА.

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Начались обстрелы Рогани. Люди пытались выехать через соседний поселок Докучаевское, потому что трассу на Харьков уже перекрыли грузовыми автомобилями и муковозами.

«Те первые дни – это был такой общий ужас человеческий. Жители частного сектора полезли в свои погреба, а жители многоэтажек, где не было укрытий, собирались в подвале дома культуры в Рогане. Он был маленький, на стольких не рассчитан», — отмечает Мария Черненко.

Люди сначала сидели в подвале, потом пережидали опасность уже стоя, чтобы как можно больше односельчан смогли уместиться в укрытие. В какой-то момент это подземное помещение превратилось в своеобразный центр Рогани.

«Когда я выходила утром из него (также была с односельчанами в клубе), люди на меня смотрели, и в глазах был немой вопрос: «Вы едете?» Наверное, думали: если я сбегу, значит уже скоро сюда зайдут россияне. Я им отвечала, что никуда не собираюсь, что сейчас нужно разве что в Харьков за хлебом или какой-нибудь гуманитаркой. Ведь магазины опустели буквально за два дня», — вспоминает начальница ПВА.

«Я видела, как люди становились смелее»

Поэтому руководительнице приходилось искать хлеб, потому что в Рогань уже никто не приезжал.

«В поселковом совете тогда еще не было грузового автомобиля, поэтому зову одного парня, говорю: «Виталий, давай съездим на Салтовский хлебозавод». А он отвечает: «Мария Александровна, давайте не сегодня». Я вижу, что ему страшно и говорю: я буду ехать с тобой, не волнуйся. И так мы с ним три раза загружали «газельку» хлебом. А потом однажды утром он мне говорит, что поедет сам. Я видела, как в течение этого страшного марта люди, оставшиеся в громаде, становились смелее. Видела, что они уже готовы были что-то делать, чтобы освободить поселок от врагов», – говорит Мария Черненко.

«Сложнее всего – говорить родителям, что погиб их ребенок»

Самым трудным, что ей пришлось делать в первые дни полномасштабного вторжения, по воспоминаниям главы громады, стало сообщить родителям, что их ребенок погиб.

«Это был ужас, и, пожалуй, последний раз, когда я плакала в 2022 году. Потом я запретила себе плакать, потому что очень тяжело выходить из этого состояния. 1 марта мы пытались запустить большой генератор у нашей водонапорной башни, чтобы подать людям воду. Потому что за водой нужно было ходить на источники, поближе к россиянам. Произошел прямой прилет в тот генератор – и два человека погибли. Я знала этих людей, я росла с ним, с погибшим Сережкой и родители его жили напротив дома культуры. И сказать родителям… это очень тяжело», — с болью вспоминает начальница Роганской громады.

Приходилось Марии Черненко в то время выписывать свидетельства о смерти, потому что люди продолжали умирать – не только из-за обстрелов, но и от болезней и старости.

«Тогда сделали упрощенную систему оформления свидетельства о смерти. Мы не вывозили людей в морг, но после «прилета» нужно было хотя бы личность установить. Поэтому я с нашим главным врачом Ждановой взялись друг за друга – и просто под заборами пытались добежать, потому что кто-то сказал, что баба Аня, жившая у трассы, погибла. И ты заходишь во двор, которого не знаешь, и ищешь глазами человека», — рассказывает руководитель.

«Расстояние между нашими войсками и россиянами было меньше километра»

Поселок Докучаевский, что рядом с Роганью, но к которому не приблизились в упор россияне, стремительно опустел в середине марта – после попадания по многоэтажкам, где погибли жители. Люди выезжали, потому что появился страх смерти. Остались те, у кого не было автомобилей: чтобы выжить, спустились в подвалы главного корпуса университета.

«13 марта украинские войска зашли в поселок Рогань, и расстояние между российскими войсками и нашими стало меньше километра. Поэтому обстрелы были разные, шли настоящие танковые бои. Наши танки стояли в Докучаевском и выезжали в Рогань — на высоту у кладбища, откуда накрывали квадрат, где была техника россиян. Я пыталась общаться с военными, поэтому когда наши танки выходили работать, мне звонили по телефону и предупреждали, чтобы никакого движения гражданских вообще не было по поселку», — вспоминает голова ПВА.

«Каждое утро мне нужно было проверить, есть ли наш флаг над Роганью»

Решение покинуть громаду Мария Черненко не рассматривала всерьез никогда, но однажды поймала себя на желании «уехать в довоенную жизнь».

«Вывозила из Рогани парня с инвалидностью к Южному вокзалу, потому что он никак по-другому сам бы не добрался – плохо двигался. Забежала в вагон Интерсити, которым часто в Киев к дочери ездила – и вспомнила мирную жизнь. На секунду мне действительно захотелось остаться в том поезде и убежать от ужаса, который происходил вокруг. Но нужно было вернуться. Я понимаю, что никогда, при всех сложных моментах не уехала бы», — решительно говорит глава ПВА.

Весна 2022 года многих испытывала на прочность – и некоторые коллеги Марии Черненко не сдали этот экзамен: кто-то начал сотрудничать с россиянами, кто-то просто спустил флаг Украины – чтобы не провоцировать врага.

«А мне нужно было каждый день, как только станет светлее на улице, посмотреть, какой флаг на поселковом совете: не сбили ли его или не сняли. Поэтому я бежала в сельсовет, потому что должна была проверить, что наше знамя видно и все понимают: Рогань остается Украиной», — объясняет Мария Черненко.

«Если бы у нас не было местной пожарной команды, потеряли бы гораздо больше зданий»

Среди испытаний, которые пришлось пережить Роганской громаде, были частые пожары в результате прилетов. Но в начале вторжения ни одна из служб не приезжала на вызов – ни «скорая», ни ГСЧС, – потому что громада из-за близости фронта оказалась в «серой» зоне. Пришлось проблемы решать своими силами. К счастью, в Рогани с 2016 года действовала местная пожарная команда.

«В 2021 году, это был первый год моей работы, я думала: «Что они делают? Так листья сгребают, ну что это за спасатели, а мы же тратим на них миллион денег в год». А уже в 2022 году я коренным образом изменила свое отношение. Потому что машины ГСЧС не могли к нам приезжать, а эти ребята (кто-то раньше работал огнеборцем и на пенсии продолжил делать в нашей пожарной команде, кто-то только учился на спасателя) насколько храбро пытались спасти дома! Они не могли погасить пожар в том доме, который уже пылал из-за прилета, но спасали соседние – отсекали огонь, не давали ему переходить на другие дома. Если бы у нас не было местной пожарной команды, потерь именно зданий было бы гораздо больше!» — подчеркивает Мария Черненко.

В 2022 году в результате обстрелов были полностью разрушены 35 жилых домов и почти 700 повреждены. В общей сложности в поселке Рогань до полномасштабного вторжения было 1200 дворов, отметила глава ПВА.

Россияне несколько раз разбивали котельные в громаде

Еще одной бедой для жителей Роганской громады стали удары россиян по котельным. Обе – в Рогане и Докучаевском – разрушили в марте 2022 года.

«В Рогани случился «прилет», когда уже не было света, там было повреждено здание, но оборудование не порвало. Впоследствии мы докупили какие-нибудь небольшие вещи – и котельная была готова к отопительному сезону 2022-2023 годов. А в поселке Докучаевское все гораздо сложнее: там старые котлы разорвало. Но нам повезло, что мы были первым поселком, где закончились боевые действия. Поэтому за лето и осень 2022 мы полностью отремонтировали котельную и 1 декабря 2022 подали тепло. Люди из-за границы звонили по телефону: «У нас будет отопление, мы можем возвращаться или нам еще лучше за границей зимовать?» – рассказывает Мария Черненко.

То, что удалось подать отопление, было знаком для жителей, что поселок живет и восстанавливается, и впоследствии многие вернулись. До полномасштабного вторжения в громаде проживали 16 тысяч человек. После того, как россиян отогнали, домой вернулись 12 тысяч человек. И вдобавок поселились более 5 тысяч ВПЛ из Волчанска, Купянска, Липцев.

«В прошлом году должен был начаться отопительный сезон 4 ноября. Но в ночь на 4 ноября произошел прилет шести шахедов по докучаевской котельной. Вспыхнул пожар, бетонное перекрытие упало на новые котлы, которые мы так тяжело из Германии увозили в 2022 году. Но благодаря государственным и международным средствам мы все же смогли в декабре начать отопительный сезон», — говорит председатель ПВА.

Сегодня громада технически готова к старту опального сезона, но все понимают, что котельные снова будут под прицелом.

Поэтому сейчас максимально используем какие-то методы защиты. Хотя, честно говоря, от прямого ракетного попадания, а вы знаете, что у нас 45 секунд подлета, вряд ли что спасет. Готовимся максимально и к блекаутам, имеем резервное питание всюду. Но я откровенно говорю нашим жителям, что, может быть, будет такая ситуация, когда мы останемся без отопления. Хотя, как показала практика 2022 года, выдержим», — отмечает Мария Черненко.

«Хочу поработать в мирное время»

В 2020 году во время выборов Мария Черненко была единственной женщиной среди 15 глав громад, избранных в Харьковском районе. Все остальные руководители – мужчины. Оценивая свой опыт, она уверена, что женщины справятся с послевоенными вызовами.

«Глядя на своих коллег, понимаю, что женщины не подвели в 2022-м, не пошли на коллаборацию с врагом. Пожалуй, крепче привязаны к своим громадам, отношение как у матери к семье. И я думаю, что роль женщин будет еще расти», – твердо говорит начальница ПВА.

Что касается собственного пути, то она откровенно признается: если будет возможность, хочет баллотироваться снова.

«Хотя иногда думаю, зачем, ведь жизнь проходит. Но я попробую, потому что очень многое из того, что хотелось сделать, именно война подвинула. И мне хочется поработать именно в мирное время, когда все будет идти на развитие и улучшение», — объясняет глава Роганской ПВА.