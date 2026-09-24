Сегодня 24 сентября 2026: какой праздник и день в истории

24 сентября 787 года начался Второй Никейский собор – последний, решения которого полностью признают и Католическая, и Православная церкви. В 1941-м начали взрываться здания в историческом центре Киева, которые советские войска заминировали перед отступлением. В 1957-м президент США ввел войска в город Литл-Рок, чтобы обезопасить девять чернокожих школьников. В 1989-м Папа Римский Иоанн Павел II признал, что Галилей был прав, и извинился. В 2004-м на кандидата в президенты Украины Януковича совершили «страшное покушение», попав по нему яйцом.

Праздники и памятные даты 24 сентября

24 сентября в мире – Всемирный день исследований рака и Всемирный день против патентов на программное обеспечение.

Четвертый четверг сентября – это Всемирный день квантовой готовности. Последний четверг сентября – Всемирный день моря.

Также сегодня: Всемирный день гориллы, Международный день караванщика, стартует Всемирная неделя сетчатки глаза.

Видео создано с использованием ИИ

24 сентября в истории

24 сентября 787 года начался Второй Никейский собор. Он стал седьмым Вселенским собором христианской церкви – и последним, решения которого полностью признают и Католическая, и Православная церкви. Поводом к созыву собора стали длительные споры вокруг почитания религиозных изображений (так называемого иконоборчества). Даже собраться по этому поводу церковным деятелям удалось не с первой попытки – проведению собора в Константинополе смогли успешно помешать сторонники иконоборчества.

«Ужасная «ссора из-за образов», разорвавшая Византийскую империю при императорах-исаврах Льве III и Константине V между 730 и 780 годами, а также снова при Льве V с 814 по 843 год, объясняется главным образом богословской дискуссией, — писал в письме к 1200-летию Второго Никейского собора Папа Римский Иоанн-Павел II. — Не игнорируя опасность возможного возрождения идолопоклоннических практик язычества, Церковь позволила, чтобы Господь, Пресвятая Дева Мария, мученики и святые были изображены в изобразительной форме или скульптуре для поддержки молитвы и преданности верных. Всем было понятно, согласно формуле святого Василия, упомянутой на Никейском соборе II, что «отдаваемое иконе уважение достигает прототипа». На Западе Папа Святой Григорий Великий настаивал на дидактическом аспекте росписей в церквях, которые были полезны для неграмотных, «чтобы читать на стенах то, что они не могли прочесть в книгах», и подчеркивал, что это созерцание должно вести к поклонению «единой и всемогущей Святой Троице». Именно в этом контексте развился, особенно в Риме в VIII веке, культ изображений святых, породивший замечательные художественные произведения. Нарушая аутентичную традицию Церкви, иконоборческое движение рассматривало почитание изображений как возвращение к идолопоклонству».

В конце концов Второй Никейский собор подтвердил законность почитания икон. При этом участники собора разграничили поклонение, принадлежащее только Богу, и почитание икон: почтение, отданное образу, по их учению, касается того, кто на нем изображен.

24 сентября 1852 года французский изобретатель Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем собственной конструкции. Подробнее.

24 сентября 1941 года в центре Киева начались массовые взрывы и пожары. Подробнее.

24 сентября 1957 года президент США Дуайт Эйзенхауэр принял решение ввести федеральные войска в город Литл-Рок, чтобы обеспечить посещение средней школы девятью чернокожими учениками – вместе с белыми. Подробнее.

24 сентября 1989 года Папа Римский Иоанн Павел II публично признал, что Галилео Галилей был прав, и принес извинения от имени церкви умершему ученому. Подробнее.

24 сентября 2004 года произошло знаменитое «яичное покушение» на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Подробнее.

Церковный праздник 24 сентября

24 сентября чтят память первомученицы равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского. Подробнее.

Народные приметы

Если белки активно закапывают орехи, скоро начнутся морозы.

Если пчелы еще летают, зима будет поздней и мягкой.

Если уже взошли озимые, то на следующий год будет хороший урожай.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя поднимать предметы с земли.

Нельзя мыть голову.