Сегодня 24 сентября: какой праздник и день в истории

24 сентября в Украине – День дошколья и День машиностроителя. В 1852-м Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем. В 1941-м началась операция «Огненный смерч»: в оккупированном немцами Киеве НКВД СССР уничтожило взрывами исторический центр города. В 1989-м Папа Римский Иоанн Павел II признал, что Галилей был прав и принес извинения. В 2004-м на кандидата в президенты Украины Януковича совершили «страшное покушение», попав в него яйцом.

Праздники и памятные даты 24 сентября

24 сентября в Украине отмечают День машиностроителя и Всеукраинский день дошколья, когда поздравляют воспитателей и персонал детсадов.

Это также День Мелитополя и Новой Каховки.

В мире: Международный день дочерей, Всемирный день моря, Международный день караванщика, Всемирный день исследований рака, Всемирный день мигрантов и беженцев, Всемирный день сетчатки глаза, Всемирный день рек, Международный день глухих.

24 сентября в истории

24 сентября 1852 года французский изобретатель Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем собственной конструкции.

Воздухоплаванием Жиффар увлекся после первого же полета на воздушном шаре, когда ему было 18 лет. Этому увлечению он посвятил всю жизнь. Он хотел сконструировать воздушное судно, которое будет двигаться не по ветру, а в заданном направлении – с помощью двигателя. Понятно, что самой большой проблемой был вес двигателя, ведь каждый лишний грамм мешал подняться в воздух. Паровые двигатели во времена Жиффара были уже достаточно распространены. Ему же удалось усовершенствовать конструкцию так, что она весила всего 45 кг, имея мощность 2,2 кВт. Вместе с котлом такой двигатель весил 150 кг. Жиффар также усовершенствовал и воздушное судно. Изобретатель построил дирижабль (это название происходит от латинского «dirigere» – «управлять»). Он имел форму острой сигары длиной 44 метра и емкостью 2500 кубических метров. На оболочку дирижабля набросили сетку, к которой крепился деревянный брус, а к нему – платформа с котлом, паровой машиной и запасом угля. Рядом с котлом было место для самого воздухоплавателя. В движение дирижабль приводил пропеллер, диаметром почти 3,5 м. Аэростат наполнялся водородом. В первый полет дирижабль отправился с парижского ипподрома. Все наблюдавшие за полетом отметили, что Жиффар может управлять своим судном и лететь в заданном направлении. Однако это работало, пока судно не поднялось на высоту 1800 метров, где скорость ветра превышала возможности двигателя дирижабля, и дальше он полетел по ветру. Его отнесло от Парижа к городку Трапп. Все же воздухоплаватель смог приземлить дирижабль, но из-за того, что он не смог вернуться к месту взлета, этот полет засчитали как неуправляемый.

24 сентября 1941 года в центре Киева начались массовые взрывы и пожары.

Первым взорвался магазин «Детский мир», а сразу за ним – соседние здания. Пожар быстро распространялся по зданиям, у которых были деревянные перегородки. Несмотря на дальнейшие попытки советской пропаганды заявлять, что «Киев подорвали нацисты», раскрытые архивные документы свидетельствуют: это была спецоперация НКВД СССР. Она известна как «Огненный смерч». Отступая из Киева, советские силы заминировали все важные объекты в центре города (в том числе архитектурные достопримечательности и ряд жилых зданий), канализационные тоннели, электростанции, водопроводную систему, объекты железнодорожного транспорта, почтамт, телеграф, мосты через Днепр и так далее. Взрывчатку активировали оставшиеся в оккупированном городе «подпольщики». Взрывы в центре Киева продолжались до 28 сентября. В начале газета «Украинское слово» (в октябре 1941-го) информировала об уничтожении «около 200 жилых и административных домов». Последующие подсчеты историков свидетельствуют, что их было гораздо больше – 940. Число погибших мирных жителей так никогда и не обнародовали. При подрывах, конечно, погибли и сотни немецких военных. Без жилья оставалось 50 тысяч киевлян. В частности, взрывами была уничтожена застройка на Крещатике, Думской площади (Майдане Незалежности), улице Ольгинской и ряде других улиц исторического центра столицы. По данным Киевского университета имени Бориса Гринченко, среди уничтоженных архитектурных памятников: цирк Крутикова (на его месте сейчас кинотеатр «Украина»); Городская Дума (находилась на Майдане Незалежности); небоскреб Гинзбурга (сейчас там гостиница «Украина»); здание консерватории.

24 сентября 1989 года Папа Римский Иоанн Павел II публично признал, что Галилео Галилей был прав, и принес извинения от имени церкви умершему ученому. Иоанн Павел II вернул Галилею «право быть законным сыном церкви». Всего за время руководства Католической церковью Иоанн Павел II принес около 100 публичных извинений за решения, которые принимал Святой Престол на протяжении многих веков. В частности, по его инициативе реабилитировали Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус и Мартин Лютер.

24 сентября 2004 года произошло знаменитое «яичное покушение» на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Во время предвыборной кампании на тот момент действующий премьер-министр получил яйцом в грудь в Ивано-Франковске. Попал в Януковича студент Дмитрий Романюк. Популярность эта история приобрела, в первую очередь, из-за реакции Януковича на «атаку». Он упал и якобы потерял сознание. Более того, его даже доставили в больницу. Прилетевшее в премьера яйцо объявили «тяжелым тупым предметом», а пострадавший заявил, что получил черепно-мозговую травму.

Церковный праздник 24 сентября

24 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память первомученицы равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского.

Святой Феодосий был уроженцем города Галича. Происходил из благочестивой христианской семьи. В монастырской жизни стал помощником преподобного Иова Манявского в 1608 году и считается вместе с ним основателем древней святыни – Манявского скита. Мужественно переносил гонения на православных со стороны католиков. Стал игуменом Манявской обители после смерти преподобного Иова. Мудро управлял обителью, увеличивая число ее братии и заботясь о ее надлежащем устройстве. Преподобный Феодосий мирно умер в 1629 году и был похоронен рядом с преподобным Иовом. Поместный собор Украинской православной церкви (Киевского Патриархата) присоединил этого подвижника к лику святых в 2004 году.

Первомученица Фекла жила в первом веке в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет должна была выйти замуж за знатного юношу, однако, услышав проповедь апостола Павла о Спасителе, решила посвятить себя Богу. Мать Феклы заставляла ее изменить решение и выйти замуж. Сам жених пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от жениха невесту. Император заключил в тюрьму святого апостола. Фекла же подкупила стражу, отдав свои золотые украшения, и пробралась в тюрьму к Павлу. Три дня она сидела у ног апостола, слушая его проповедь. Феклу стали разыскивать родные, обнаружили в тюрьме и привели домой насильно. Апостола Павла приговорили к изгнанию из города. Фекла так и не согласилась выйти замуж. За христианскую веру ее судили и мать девушки требовала для нее смертного приговора. Феклу приговорили к сожжению. Однако ей явился Спаситель, благословляя на подвиг, а пламя так и не коснулось девушки. А потом началась гроза, и дождь погасил костер. Мучители в страхе разбежались, а Фекла покинула город и отыскала апостола Павла. Вместе с ним и апостолом Варнавой она пошла с проповедью Евангелия в Антиохию. А там подверглась преследованиям местного сановника, который увлекся девушкой и хотел жениться. Она отказала, тогда ее приговорили к смерти как христианку. Дважды на Феклу выпускали голодных зверей, но они не трогали ее. Тогда девушку привязали к двум быкам, чтобы разорвать. Но разорвались крепкие веревки, а она осталась невредимой. Сам правитель испугался, поняв, что Бог хранит мученицу. Он отпустил Феклу. Она поселилась в пустыне и прожила там долгие годы в молитвах. Святая Фекла привела к Христу многих язычников, поэтому церковь называет ее равноапостольной. Умерла в 90 лет. Во время преследования наемников, подосланных языческими волхвами, она обратилась за помощью к Христу: тогда гора расступилась и приняла святую деву.

Народные приметы

Если белки активно закапывают орехи, скоро начнутся морозы.

Если пчелы еще летают, зима будет поздней и мягкой.

Если уже взошли озимые, то на следующий год будет хороший урожай.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя поднимать предметы с земли.

Нельзя мыть голову.