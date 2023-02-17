Сегодня 17 февраля: какой праздник и день в истории

17 февраля по церковному календарю – память Исидора Пелусиотского. В этот день сожгли Джордано Бруно, состоялся первый бой с участием подлодки, а ВР сняла неприкосновенность с Павла Лазаренко.

Праздники и памятные даты 17 февраля

17 февраля государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Международный день спонтанного проявления доброты и Международный день кота.

17 февраля в истории

17 февраля 1600 года в Риме на Кампо деи Фьори по решению суда сожгли Джордано Бруно. Бруно был человеком, значительно опередившим свое время и позволявшим себе высказывать идеи, шедшие разрез с учением церкви. В частности, он поддерживал взгляды Коперника относительно гелиоцентрической системы мира, читал лекции и писал труды, в которых заявлял о бесконечности Вселенной, а также верил в переселение душ.

Самая известная из работ Бруно – «О бесконечности, вселенной и мирах». Но причиной для смертной казни философа стала все-таки не научная, а религиозная составляющая его убеждений. Доносчик, «сдавший» Бруно инквизиции, заявлял, что тот называл Христа магом и не верил, что Иисус умирал по доброй воле. Также, согласно доносу, философ не верил в существование возмездия за грехи и отвергал идею непорочного зачатия. И одного из этих заявлений в те времена было бы достаточно для смертной казни. Однако, учитывая популярность Джордано Бруно, его все же долго судили, но в итоге приговорили к смерти на костре. В ответ на приговор Бруно заявил судьям: «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю». После казни Бруно все его произведения занесли в Индекс запрещенных книг.

17 февраля 1673 года в Париже на сцене во время спектакля «Мнимый больной» умер Мольер. На тот момент один из самых известных драматургов всех времен уже был смертельно болен туберкулезом. Однако именно в этом предсмертном состоянии он смог написать одну из самых смешных своих комедий. Мольер работал до последнего вздоха. В день смерти автора «Мнимого больного» демонстрировали в четвертый раз. Сам Мольер исполнял роль Аргена. Но во время представления у него открылось кровохарканье. Мольера перенесли домой, где через несколько часов он скончался.

17 февраля 1864 года впервые в истории в бою успешно применена подлодка. Это произошло во время Гражданской войны в США. А сам лодка принадлежала Конфедератам. Субмарина называлась «Давид», однако чаще о ней упоминают как о CSS H. L. Hunley – по имени ее создателя Хораса Лоусона Ханли.

17 февраля 1864 года лейтенант Диксон с восемью членами экипажа вышел в океан на этой подлодке и взорвал адмиральское судно флота Севера «Хьюстоник». Однако и сам «Давид» после успешной атаки затонул. Причины этого до сих пор не известны, хотя в 2000 году остатки легендарной подлодки подняли из пучины. Применение подводной лодки в бою было единственным подобным случаем в XIX веке.

17 февраля 1999 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с известнейшего украинского премьера-коррупционера – Павла Лазаренко. Перед этим 14 сентября 1998 года Генпрокуратура возбудила против Лазаренко дело за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Однако за неделю до снятия неприкосновенности Лазаренко скрылся из Украины в США, использовав панамский паспорт. Там в Калифорнии его ждала роскошная вилла, а также – американское правосудие. Неуловимого премьера осудили в США в 2006 году за отмывание денег во времена работы в Правительстве Украины. Лазаренко провел шесть лет в американской тюрьме. Освобожден 1 ноября 2012 года. Проживает в США со своей второй супругой и тремя детьми.

Церковный праздник 17 февраля

17 февраля христиане чтят память преподобного Исидора Пелусиотского. Он жил в IV – V столетиях. Родился в Александрии в христианской семье. Еще юношей покинул мир и пошел в Египет на Пелусиотскую гору, ставшую местом его монашеских подвигов. Местные монахи со временем избрали Исидора своим настоятелем и возвели в сан пресвитера. Он проповедовал и писал послания. После него осталось около 10 000 писем, из которых до нас дошло 2090. Преподобный Исидор достиг глубокой старости и умер около 436 года.

Народные приметы

Если на озерах и реках уже тает лед, весна придет скоро.

Если у елки ветки загибаются вниз – это к снегу. Если вверх – к теплой и ясной погоде.

Что нельзя делать 17 февраля

Если заболели – нельзя отказываться от лечения.

Не нужно в этот день ходить в лес.

Надо соблюдать осторожность с собаками. Ни в коем случае не дразнить.