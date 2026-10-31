Взрывы в Харькове: город под атакой «бандеролей»

В Харькове один за другим прозвучали взрывы в 10:15.

Перед атакой мониторы предупреждали о том, что на город летят несколько «бандеролей» с юго-запада.

«Враг нанес двойной удар «бандеролями» по городу: в одном случае был атакован Немышлянский район, в другом – Киевский», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Пока информация о пострадавших не поступала, уточнил после «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

На данный момент есть предупреждения от мониторов о реактивных шахедах, которые взяли курс на Харьков.