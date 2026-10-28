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Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, произошел пожар, погибший (дополняется)

Происшествия 13:25   28.10.2026
Виктория Яковенко
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Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, произошел пожар, погибший (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 12:50 в Харькове был слышен взрыв. Под ударом оказался Основянский район. В результате атаки БпЛА произошел пожар, погиб один человек, есть пострадавшие.

Дополнено в 13:25. Два человека пострадали в Основянском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 13:19. В результате удара по Основянскому району погиб один человек, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 13:13. Предварительно, пострадал один человек, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 13:03. На месте попадания в Основянском районе бушует пожар, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Уже поступает информация о пострадавших – их количество и состояние уточняются.

12:57. Враг атаковал боевым дроном Основянский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Последствия удара пока уточняются.

Напомним, 27 октября россияне выпустили БпЛА по многоэтажке в Основянском районе Харькова около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание пришлось в многоквартирный жилой дом и в нем заблокированы люди. 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате «прилета» вражеского дрона в Основянском районе, их госпитализировали, уточнил Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области добавили: в результате попадания загорелись многоквартирный и частный жилые дома, дворовые сооружения и три производственных здания. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:50 в Харькове был слышен взрыв.".