Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября

В Основянском районе продолжается ликвидация последствий вражеского удара, произошедшего вечером 27 октября.

«Повреждения получили шесть многоквартирных домов, а также один частный. Коммунальщики закрывают выбитые окна, убирают строительный мусор и стекло, проверяют сети наружного освещения. На месте также работает гуманитарная миссия «Проліска», — рассказали в Харьковском горсовете.

Представители районной администрации координируют работы, общаются с жителями и по возможности помогают в решении проблемных вопросов.

Напомним, 27 октября россияне выпустили БпЛА по многоэтажке в Основянском районе Харькова около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание пришлось в многоквартирный жилой дом и в нем заблокированы люди. 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате «прилета» вражеского дрона в Основянском районе, их госпитализировали, уточнил Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области добавили: в результате попадания загорелись многоквартирный и частный жилые дома, дворовые сооружения и три производственных здания. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.

Также напомним, не успел Основянский район прийти в себя после удара 27 октября, уже сегодня днем, 28 числа, враг снова совершил атаку. В результате удара БпЛА произошел пожар, погиб один человек, есть пострадавшие.