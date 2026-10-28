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Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня

Офіційно 13:42   28.10.2026
Вікторія Яковенко
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Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня Фото: Харківська міськрада

В Основ’янському районі триває ліквідація наслідків ворожого удару, що стався ввечері 27 жовтня.

«Пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків, а також один приватний. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають будівельне сміття та скло, перевіряють мережі зовнішнього освітлення. На місці також працює гуманітарна місія «Проліска», – розповіли у Харківській міськраді.

Представники районної адміністрації координують роботи, спілкуються з мешканцями та за можливості допомагають у вирішенні проблемних питань.

ликвидация последствий удара в Основянском районе
Фото: Харківська міськрада
ликвидация последствий удара в Основянском районе
Фото: Харківська міськрада
ликвидация последствий удара в Основянском районе
Фото: Харківська міськрада
ликвидация последствий удара в Основянском районе
Фото: Харківська міськрада
ликвидация последствий удара в Основянском районе
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни випустили БпЛА по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання прийшлося по багатоквартирному житловому будинку і в ньому заблоковані люди. 32-річна та 65-річна жінки, 56-річний чоловік та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок «прильоту» ворожого дрона в Основ’янському районі, їх госпіталізували, уточнив Олег Синєгубов.

У ГУ ДСНС України в Харківській області додали: внаслідок влучання загорілися багатоквартирний та приватний житлові будинки, дворові споруди та три виробничі будівлі. Загальна площа пожежі становила 2500 квадратних метрів.

Також нагадаємо, не встигнув Основ’янський район оговтатися від удару 27 жовтня, вже сьогодні вдень, 28 числа, ворог знову здійснив атаку. Внаслідок удару БпЛА сталася пожежа, загинула одна людина, є постраждалі.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 13:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі триває ліквідація наслідків ворожого удару, що стався ввечері 27 жовтня.".