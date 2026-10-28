ДСНС показала фото та відео з місця нічних “прильотів” в Основ’янському районі

Вночі росіяни вдарили по Основʼянському району Харкова. На місці “прильотів” вирували пожежі, є інформація про постраждалих, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці ударів розпочалися масштабні пожежі.

Внаслідок “прильотів” постраждали п’ятеро мешканців, серед них – чотирирічна дитина.

“Унаслідок влучання загорілися двоповерховий багатоквартирний і приватний житлові будинки, надвірні споруди та три виробничих будівлі. Загальна площа пожежі склала 2500 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.

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Також пошкоджені багатоповерхівки, гаражі та авто.

“На місці події під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста”, – додали пожежники.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни випустили БпЛА по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова. Окупанти атакували місто близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання сталося по багатоквартирному житловому будинку і в ньому заблоковані люди. 32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік і 4-річний хлопчик постраждали внаслідок «прильоту» ворожого дрону в Основ’янському районі, їх ушпиталили, повідомив Олег Синєгубов.