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ДСНС показала фото та відео з місця нічних “прильотів” в Основ’янському районі

Події 07:41   28.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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ДСНС показала фото та відео з місця нічних “прильотів” в Основ’янському районі

Вночі росіяни вдарили по Основʼянському району Харкова. На місці “прильотів” вирували пожежі, є інформація про постраждалих, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Обстріл Харкова 27 жовтня

На місці ударів розпочалися масштабні пожежі.

Обстріл Харкова 27 жовтня

Внаслідок “прильотів” постраждали п’ятеро мешканців, серед них – чотирирічна дитина.

Обстріл Харкова 27 жовтня

“Унаслідок влучання загорілися двоповерховий багатоквартирний і приватний житлові будинки, надвірні споруди та три виробничих будівлі. Загальна площа пожежі склала 2500 квадратних метрів”, – уточнили у ДСНС.

Також пошкоджені багатоповерхівки, гаражі та авто.

“На місці події під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста”, – додали пожежники.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни випустили БпЛА по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова. Окупанти атакували місто близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання сталося по багатоквартирному житловому будинку і в ньому заблоковані люди. 32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік і 4-річний хлопчик постраждали внаслідок «прильоту» ворожого дрону в Основ’янському районі, їх ушпиталили, повідомив Олег Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 07:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни вдарили по Основʼянському району Харкова. На місці “прильотів” вирували пожежі, є інформація про постраждалих, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".