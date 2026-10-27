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Миколаївця атакував FPV на дорозі Харків-Бєлгород: що він робив у прикордонні

Події 11:15   27.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Миколаївця атакував FPV на дорозі Харків-Бєлгород: що він робив у прикордонні

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні, 26 жовтня, близько 08:30 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на автодорозі Харків-Бєлгород.

Внаслідок “прильоту” пошкоджено авто. 32-річний водій отримав порізи склом та відмовився від допомоги медиків.

Удар дрону по авто на Харківщині

Задоренко також уточнив, що постраждалий водій – мешканець Миколаєва. Що змусило його приїхати на Харківщину та потрапити під удар дрона у прикордонні, біля села Дементіївка, – невідомо.

“Вкотре закликаю всіх громадян до здорового глузду! У жодному разі не відвідуйте прикордонні території, адже такі поїздки можуть коштувати вам життя!”, – додав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 11:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні, 26 жовтня, близько 08:30 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на автодорозі Харків-Бєлгород.".