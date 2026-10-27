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Енергетики оновили графіки відключення світла на сьогодні – подробиці

Суспільство 09:17   27.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Енергетики оновили графіки відключення світла на сьогодні – подробиці Фото: ХМР

В АТ “Харківобленерго” пишуть, що через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 27 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. Однак ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому згідно з оновленими графіками години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00;  19:00-22:30

2.2 08:30-12:00; 19:00-21:00

3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00-15:30; 19:00-21:00

5.1 06:00-08:30; 15:00-19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

6.2 06:00-08:30; 15:30-19:00

Список адрес по чергах – тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "сьогодні, 27 жовтня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.".