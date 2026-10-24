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Новини Харкова – головне 24 жовтня: “прильоти”, збій у роботі транспорту

Події 08:32   24.10.2026
Оксана Горун
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Новини Харкова – головне 24 жовтня: “прильоти”, збій у роботі транспорту

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:32

БпЛА атакували Харків та Малу Данилівку

У Харкові ранок 24 жовтня почався з “прильоту” – реактивний безпілотник атакував Індустріальний район. Наслідки уточнюють. Інформація оновлюється тут.

Також вранці БпЛА вдарив по Малій Данилівці – в районі житлової забудови.

08:11

У Харкові відновили роботу більшої частини електротрансу, але є зміни

У Харкові відновили роботу більшості трамвайних та тролейбусних маршрутів після ранкового перебою в електропостачанні, повідомили в пресслужбі міськради. Однак у деяких маршрутах є зміни, попередили в мерії.

07:20

“Прильоти” в передмісті та Балаклії, збої в русі метро у Харкові

Повітряна тривога в Харкові та області тривала практично всю ніч з 23 на 24 жовтня – з незначними перервами у 20-30 хвилин. Повітряні сили ЗСУ з вечора 23 жовтня попереджали про загрозу російських ударних БпЛА.

Близько півночі “приліт” був у Балаклії. Начальник МВА Віталій Карабанов поінформував, що потерпілих немає.

Під ранок про удар по території поінформував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

У Черкаській Лозовій зафіксовано два влучання, попередньо — внаслідок атаки ворожих БпЛА. У результаті пошкоджено цивільні автомобілі, будівельну техніку та житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється“, – написав Гололобов о 06:46 ранку 24 жовтня.

У Харкові вночі вибухів не було. Однак під ранок виникли збої в русі електротранспорту та метро. У мерії це пояснили перебоями в електропостачанні з боку АТ “Харківобленерго”. У самому Харківобленерго уточнили: причиною стала атака РФ на об’єкти об’єднаної енергосистеми України. Станом на 06:33 ранку додаткові обмеження в електропостачанні зняли, діятимуть погодинні графіки.

О 05:24 у Харкові дали відбій тривоги. Вона триває у Чугуївському та Куп’янському районах області.

Читайте також: Новий епіцентр «прильотів» у Харкові; коли буде тепло – підсумки 23 жовтня

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".