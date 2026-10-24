Дві “Бандеролі” вдарили по Лозівській громаді: є постраждалі (фото)

Ракетний удар знищив будівлю старостату в Садівському старостинському окрузі, повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Є інші руйнування.

“За попередньою інформацією, окупанти спрямували дві “бандеролі”. Руйнувань зазнала соціальна та освітня інфраструктура: знищена адміністративна будівля старостату, пошкоджений клуб, бібліотека та школа. В 15 приватних будинках побиті вікна та понівечені дахи”, — поінформував Зеленський.

Загиблих немає, двоє мешканців мають гостру реакцію на стрес.

24 жовтня у Лозівській громаді – День жалоби на згадку про загиблих через удар “бандеролями” по селу Лиманівка та по ринку в Лозовій 22 жовтня. Ці удари забрали життя чотирьох людей.

“Лікарі продовжують боротися за життя десятків поранених — як у нашому термедоб’єднанні, так і в лікарнях Харкова. Молимося за їхнє якнайшвидше одужання”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, двома “бандеролями” посеред дня вдарила російська армія по Лозовій. Один із боєприпасів не здетонував, інший прилетів по місцевому ринку. Одразу після атаки було відомо, що на місці загинули дві жінки, ще 34 особи постраждали. Наступного дня в лікарні померла ще одна постраждала.