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Две «Бандероли» ударили по Лозовской громаде: есть пострадавшие (фото)

Происшествия 12:45   24.10.2026
Оксана Горун
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Две «Бандероли» ударили по Лозовской громаде: есть пострадавшие (фото) Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Ракетный удар уничтожил здание старостата в Садовском старостинском округе, сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский. Есть другие разрушения.

«По предварительной информации, оккупанты направили две «Бандероли». Разрушениям подверглась социальная и образовательная инфраструктура: уничтожено административное здание старостата, поврежден клуб, библиотека и школа. В 15 частных домах разбиты окна и изуродованы крыши», — проинформировал Зеленский.

Погибших нет, у двух жителей — острая реакция на стресс.

прилет в Лозовой 24 октября 2026
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

24 октября в Лозовской громаде — День траура в память о погибших из-за удара «Бандеролями» по селу Лимановка и по рынку в Лозовой 22 октября. Эти удары забрали жизни четырех человек.

«Врачи продолжают бороться за жизнь десятков раненых — как в нашем термедобъединении, так и в больницах Харькова. Молимся об их скорейшем выздоровлении», — отметил Зеленский.

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Напомним, двумя «Бандеролями» посреди дня ударила российская армия по Лозовой. Один из боеприпасов не сдетонировал, другой прилетел по местному рынку. Сразу после атаки было известно, что на месте погибли две женщины, еще 34 человека пострадали. На следующий день в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар уничтожил здание старостата в Садовском старостинском округе, сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский".