Две «Бандероли» ударили по Лозовской громаде: есть пострадавшие (фото)

Ракетный удар уничтожил здание старостата в Садовском старостинском округе, сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский. Есть другие разрушения.

«По предварительной информации, оккупанты направили две «Бандероли». Разрушениям подверглась социальная и образовательная инфраструктура: уничтожено административное здание старостата, поврежден клуб, библиотека и школа. В 15 частных домах разбиты окна и изуродованы крыши», — проинформировал Зеленский.

Погибших нет, у двух жителей — острая реакция на стресс.

24 октября в Лозовской громаде — День траура в память о погибших из-за удара «Бандеролями» по селу Лимановка и по рынку в Лозовой 22 октября. Эти удары забрали жизни четырех человек.

«Врачи продолжают бороться за жизнь десятков раненых — как в нашем термедобъединении, так и в больницах Харькова. Молимся об их скорейшем выздоровлении», — отметил Зеленский.

Напомним, двумя «Бандеролями» посреди дня ударила российская армия по Лозовой. Один из боеприпасов не сдетонировал, другой прилетел по местному рынку. Сразу после атаки было известно, что на месте погибли две женщины, еще 34 человека пострадали. На следующий день в больнице умерла еще одна пострадавшая.