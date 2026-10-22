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По рынку в Лозовой ударила РФ: есть погибшие и пострадавшие (дополнено)

Происшествия 12:36   22.10.2026
Виктория Яковенко
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По рынку в Лозовой ударила РФ: есть погибшие и пострадавшие (дополнено)

22 октября оккупанты атаковали рынок в городе Лозовая на Харьковщине.

Дополнено в 12:36. До 17 росло количество пострадавших от российского удара в Лозовой, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

12:23. «По предварительным данным, известно о двух погибших людях и 11 пострадавших», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Лозовой Сергей Зеленский около 12:00 сообщал, что громада находится под вражеской атакой.

Напомним, около 12:00 в Харькове также был слышен взрыв. Попадание зафиксировали в Основянском районе. Предварительно, под ударом оказался частный сектор, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Мониторинговые каналы предупреждали о реактивном БпЛА, летевшем в сторону города.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 октября оккупанты атаковали рынок в городе Лозовая на Харьковщине.".