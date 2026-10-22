Взрыв в Харькове: удар по частному сектору

Около 12:00 в Харькове был слышен взрыв.

«Попадания в Основянском районе, предварительно, – частный сектор. Последствия и детали уточняем», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Мониторинговые каналы предупреждали о реактивном БпЛА, летевшем в сторону города.

Напомним, 22 октября россияне обстреляли три района в Харькове. О первом ударе по городе сообщил мэр Игорь Терехов около 02:15. По его информации, реактивный беспилотник упал в частном секторе в Слободском районе – там начался пожар. Загорелась хозпостройка и несколько домов, писал мэр Игорь Терехов. После чего россияне обстреляли центральную часть города – удар пришелся по Основянскому району. Там поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоэтажного жилого дома. Третий удар зафиксировали в Холодногорском районе. «Прилет» пришелся по территории стоянки грузовых авто. Вспыхнули четыре грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что пострадавших из-за «прилетов» нет. После чего россияне еще несколько раз атаковали Основянский район. Позже появилась информация о том, что одному жителю понадобилась помощь медиков.