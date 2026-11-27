Жителей Харьковщины предупреждают о взрывоопасных предметах, которые могут быть замаскированы под обычные ветки деревьев и оставаться малозаметными среди растительности и опавших листьев.

Как сообщили в Центре координации противоминной деятельности, Такие предметы могут выглядеть удлиненными трубками или шлангами, внешне напоминая природные элементы лесной среды.

Они могут быть изготовлены из водопроводного шланга, обмотанного пленкой. Всередине может находиться взрывчатое вещество и магнитный механизм срабатывания.

Недавно подобное устройство было обнаружено в Малоданиловской громаде.

Напомним, опасный предмет обнаружили на дороге в направлении села Карасевка Золочевской громады. Взрывчатка была спрятана в небольшую сумочку.