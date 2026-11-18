Жителей Золочевщины в который раз предупреждают: враг продолжает дистанционное минирование. На этот раз опасный предмет обнаружили на дороге в направлении села Карасевка.

«Взрывчатку спрятали в небольшую сумочку. В следующий раз это может быть барсетка, косметичка, пакет и т.п. Враг продолжает использовать опасные способы маскировки. Даже если людей уже предупредили о разных угрозах, оккупанты играют на человеческом любопытстве. Оставленная без присмотра вещь может оказаться смертельной ловушкой», — отмечает издание «Заря».

Напомним, новый метод маскировки взрывчатки обнаружили в Золочевской громаде. Российские войска там дистанционно проходят территорию, выдавая мины за элементы окружающей среды и бытовые вещи. В этот раз взрывчатка была спрятана в одежде, сообщало местное издание «Заря». Жителей приграничья призывали не приближаться к каким-либо предметам, происхождение которых неизвестно.