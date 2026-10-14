Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

Мужчина на мопеде наехал на взрывчатку на Харьковщине: он погиб

Происшествия 16:43   14.10.2026
Виктория Яковенко
Мужчина на мопеде наехал на взрывчатку на Харьковщине: он погиб Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

ЧП произошло сегодня, 14 октября, в селе Сподобовка Купянского района.

«Мужчина наехал мопедом на неизвестный взрывоопасный предмет и погиб», — рассказали в ГСЧС.

Напомним, 23 сентября в Изюмском районе, за пределами города Балаклея, водитель трактора в лесу наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва мужчина пострадал, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом
Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом
14.10.2026, 16:46
Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе: что известно
Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе: что известно
14.10.2026, 13:37
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
14.10.2026, 06:00
Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП
Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП
14.10.2026, 14:11
Утром на Харьковщине будет опасно: детали (дополнено)
Утром на Харьковщине будет опасно: детали (дополнено)
14.10.2026, 11:40
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью
14.10.2026, 15:09

Новости по теме:

14.10.2026
Появились фото с места ДТП на Харьковщине, в котором погибла Ольга Кривогуб
14.10.2026
В Холодногорском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы (фото)
14.10.2026
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью
14.10.2026
Убийство военных на Харьковщине: новые подробности сообщили в ВСП
14.10.2026
За месяц на Харьковщине уничтожили более 1000 вражеских целей: ОВА о защите


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчина на мопеде наехал на взрывчатку на Харьковщине: он погиб», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".