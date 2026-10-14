Мужчина на мопеде наехал на взрывчатку на Харьковщине: он погиб

В Харьковской области мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

ЧП произошло сегодня, 14 октября, в селе Сподобовка Купянского района.

«Мужчина наехал мопедом на неизвестный взрывоопасный предмет и погиб», — рассказали в ГСЧС.

Напомним, 23 сентября в Изюмском районе, за пределами города Балаклея, водитель трактора в лесу наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва мужчина пострадал, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.