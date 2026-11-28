Российский дрон утром 28 ноября атаковал Немышлянский район.

В результате попадания возник пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов в 05:45.

Ночь в Харькове в целом была неспокойной. Первая из тревог длилась с 00:15 до 01:14, вторая — с 01:49 до 02:21, третья — с 03:21 до 04:43, а четвертая началась в 05:05.

В течение всей ночи мониторинговые каналы предупреждали об ударных и реактивных беспилотниках курсом на Харьков и другие населенные пункты региона.

Как сообщала МГ «Объектив», Харьков провел пятницу, 27 ноября, также в состоянии воздушной тревоги. Мониторинговые каналы предупреждали об ударных беспилотниках, которые залетали в город с разных сторон. Утром FPV попал по АЗС в Шевченковском районе. По данным прокуратуры, острую реакцию на стресс испытали три человека. Терехов информировал еще о ряде попаданий. В частности, в Киевском районе «Ланцет» ударил по многоэтажке. Еще один дрон прилетел по гаражному кооперативу.