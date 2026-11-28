Російський дрон вранці 28 листопада атакував Немишлянський район.

Внаслідок влучення виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов о 05:45.

Ніч у Харкові загалом була неспокійною. Перша тривога тривала з 00:15 до 01:14, друга — з 01:49 до 02:21, третя — з 03:21 до 04:43, а четверта почалася о 05:05.

Протягом усієї ночі моніторингові канали попереджали про ударні та реактивні безпілотники курсом на Харків та інші населені пункти регіону.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Харків провів п’ятницю, 27 листопада, також у стані повітряної тривоги. Моніторингові канали попереджали про ударні безпілотники, які залітали в місто з різних боків. Вранці FPV влучив в АЗС у Шевченківському районі. За даними прокуратури, гострої реакції на стрес зазнали троє людей. Терехов інформував ще про низку влучань. Зокрема, у Київському районі «ланцет» вдарив по багатоповерхівці. Ще один дрон прилетів по гаражному кооперативу.