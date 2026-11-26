26 листопада вперше з 2018 року в Харкові міськрада зібрала громадські слухання, щоб обговорити проєкт бюджету на 2027 рік, програму соцекономрозвитку та новий Статут територіальної громади. Що змусило мерію організувати масові збори у прифронтовому регіоні та чому цей захід обурив опозиційного депутата міськради – розбирався “Об’єктив”.

161 учасник зареєструвався на громадських слуханнях, які відбувалися в укритті у центрі Харкова. Окрім представників громадськості, на місце прибули співробітники міськради, силових структур і військові. Спікери робили доповіді щодо кожного з документів, які запропонували обговорити. На підтримку проєкту бюджету також виступали начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар, голова ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов та низка військових, зокрема Олег Єгоров. Потім присутні мали можливість поставити запитання або внести пропозиції.

“Набув чинності Закон України, ми обов’язково повинні робити так, щоб були обговорення з громадськістю, громадські слухання. І я сказав, що потрібно сьогодні піти на цей крок, нічого страшного тут немає. Так, будуть різні точки зору, так, буде якесь висловлювання, хтось буде за, хтось буде проти. Але демократія повинна бути“, – висловився про захід міський голова Харкова Ігор Терехов.

Закон, згаданий мером, №3703-IX від 9 травня 2024 року “Про внесення змін до деяких законів України про народовладдя на рівні місцевого самоврядування” (або просто Закон про народовладдя в громадах). Він набув чинності 8 січня 2025 року. Документ зобов’язує керівництво органів місцевого самоврядування проводити громадські слухання про проєкт бюджету громади, програмні документи та статут громади. Рік, що минув, був умовно “перехідним” – можливість не провести слухання, не порушивши закон, ще існувала. У 2026-му без цієї процедури вже було не обійтися.

Проте організація слухань у Харкові викликала питання та обурення в деяких присутніх. Зокрема – представників громадської організації “Харківський антикорупційний центр”. Голова правління ХАЦ, депутат міськради Дмитро Булах взагалі назвав подію “поганою виставою”.

“На жаль, мої побоювання виправдалися. І слухання перетворили на формальну процедуру затвердження якогось рішення. Тобто це не слухання, давайте чесно скажемо. Те, що мене різануло, – це те, що харків’яни, які дійсно прийшли на слухання, щиро, вони стояли за колоною в проході, вони навіть не бачили виступаючих. А бюджетники, виконком – вони сиділи на цих місцях, 80% цих місць, на мій погляд, – це робітники бюджетних установ міста Харкова. І бюджетники, які повинні працювати для харків’ян, вони сиділи, а харків’яни, для яких повинні працювати всі міські структури, вони стояли за колоною, їм не давали задати питання, на жаль, часто. Ну і ви бачили цей рівень комунікації”, – поділився Булах враженнями із журналістами після завершення слухань.

Колега Булаха, співзасновник ГО “Харківський антикорупційний центр” Євген Лісічкін усе ж таки зміг поставити два запитання меру Ігорю Терехову – про реконструкцію Лопанської набережної та 100 млн для будівництва та ремонту зоопарку. А також про те, чи не планує міський голова змінити місце роботи.

Подібних умовно “гострих” питань під час слухань дійсно було небагато. Деякі учасники відверто читали свої питання або ж відтворювали, як завчені – і не могли уточнити, що саме їх цікавить. Також зустрічалися досить незвичайні теми для інтересу городян, наприклад, кредитний рейтинг Харкова.

“Це просто поганий спектакль насправді. Тому що треба розмовляти з громадою, а не імітувати, – прокоментував Булах. – Якщо ти вже ініціюєш ці слухання, якщо ти вже пішов у комунікацію, то комунікуй. А якщо ти хочеш, знову ж, ці “потьомкінські дєрєвні”, де 80% бюджетників сидять і задають питання, просто відірвані від реальності, кумедні, відверто кажучи, наполовину… Частину з цих людей, які тут сиділи, бюджетників, я навіть особисто знаю. Що тут пояснювати, зрозуміло, люди зацікавлені, вони не вільні, робочий час, до речі”.

Попри зауваження щодо організації слухань, їх довели до логічного завершення. Учасники проголосували, схваливши всі винесені на розгляд документи.

“Я вважаю, що це легітимне демократичне голосування. Якщо комусь не вистачило часу (поставити питання – Ред.), ну що я можу зробити? Дивіться, я вже сказав, що хтось буде задоволений, хтось буде незадоволений. Головне – кількість задоволених та кількість незадоволених”, – підсумував Терехов.