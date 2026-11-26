26 ноября впервые с 2018 года в Харькове горсовет собрал общественные слушания, чтобы обсудить проект бюджета на 2027 год, программу соцэкономразвития и новый Статут территориальной громады. Что заставило мэрию организовать массовое собрание в прифронтовом регионе и почему это мероприятие возмутило оппозиционного депутата горсовета — разбирался «Объектив».

161 участник зарегистрировался на общественных слушаниях, которые проходили в укрытии в центре Харькова. Кроме представителей общественности, на место прибыли сотрудники горсовета, силовых структур и военные. Выступающие делали доклады по каждому из документов, которые предложили обсудить. В поддержку проекта бюджета также выступали начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь, глава ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов и ряд военных, в частности Олег Егоров. Затем у присутствующих была возможность задать вопросы или внести предложения.

«Вступил в силу Закон Украины, мы обязательно должны делать так, чтобы были обсуждения с общественностью, общественные слушания. И я сказал, что нужно сегодня пойти на этот шаг, ничего страшного здесь нет. Да, будут разные точки зрения, да, будет какое-то высказывание, кто-то будет за, кто-то будет против. Но демократия должна быть», — высказался о мероприятии городской голова Харькова Игорь Терехов.

Закон, упомянутый мэром, — №3703-IX от 9 мая 2024 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины о народовластии на уровне местного самоуправления» (или просто Закон о народовластии в громадах). Он вступил в силу 8 января 2025 года. Документ обязывает руководство органов местного самоуправления проводить общественные слушания о проекте бюджета громады, программных документах и статуте громады. Прошедший год был условно «переходным» — возможность не провести слушания, не нарушив закон, еще существовала. В 2026-м без этой процедуры уже было не обойтись.

Однако организация слушаний в Харькове вызвала вопросы и возмущение у некоторых присутствовавших. В частности — представителей общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр». Глава правления ХАЦ, депутат горсовета Дмитрий Булах вообще назвал произошедшее «плохим спектаклем».

«К сожалению, мои опасения оправдались. И слушания превратили в формальную процедуру утверждения какого-то решения. То есть это не слушания, давайте честно скажем. То, что меня резануло, — это то, что действительно пришедшие на слушания харьковчане стояли за колонной в проходе. Они даже не видели выступающих. А бюджетники, исполком – они сидели на этих местах, 80% этих мест, по моему мнению, – это сотрудники бюджетных учреждений города Харькова. И бюджетники, которые должны работать для харьковчан, сидели, а харьковчане, для которых должны работать все городские структуры, стояли за колонной, им не давали задать вопросы, к сожалению, часто. Да и вы видели этот уровень коммуникации», — поделился Булах впечатлениями с журналистами после завершения слушаний.

Коллега Булаха, соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин все же смог задать два вопроса мэру Игорю Терехову — про реконструкцию Лопанской набережной и 100 млн для строительства и ремонта зоопарка. А также — о том, не планирует ли городской голова сменить место работы.

Подобных условно «острых» вопросов во время слушаний действительно было немного. Некоторые участники откровенно читали свои вопросы или же воспроизводили, как заученные — и не могли уточнить, что именно их интересует. Также встречались достаточно необычные темы для интереса горожан, к примеру, кредитный рейтинг Харькова.

«Это просто плохой спектакль на самом деле. Потому что нужно разговаривать с обществом, а не имитировать, — прокомментировал Булах. — Если ты уже инициируешь эти слушания, если ты уже пошел на коммуникацию, то общайся. А если ты хочешь, опять же, эти «потемкинские деревни», где 80% бюджетников сидят и задают вопросы просто оторванные от реальности, смешные, откровенно говоря, наполовину… Часть из сидевших здесь людей, бюджетников, я даже лично знаю. Что тут объяснять, разумеется, люди заинтересованы, они не свободны, рабочее время, кстати».

Несмотря на замечания к организации слушаний, их довели до логического завершения. Участники проголосовали, одобрив все вынесенные на рассмотрения документы.

«Я считаю, что это легитимное демократическое голосование. Если кому-то не хватило времени (задать вопросы — Ред.), ну что я могу сделать? Смотрите, я уже сказал, что кто-то будет доволен, кто-то будет недоволен. Главное количество довольных и количество недовольных», — подытожил Терехов.