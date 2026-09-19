Трамп подписал «Адские санкции»: что это значит и как будет работать

Президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкционного давления на РФ, который подготовил и продвигал ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм.

Сенат США поддержал этот законопроект 7 августа, а Палата представителей окончательно одобрила 16 сентября. После подписания Трампом он вступил в силу. Центр стратегических коммуникаций пояснил суть и механизм действия «Адских санкций».

«Под новые ограничения попадают путин, российские олигархи, банки, энергетические и оборонные компании, а также «теневой» нефтяной флот. Для товаров из стран, которые остаются крупными покупателями российских энергоносителей, в частности Китая и Индии, предусмотрены пошлины до 100%. Для продукции непосредственно из россии тарифы могут достигать 500%. В то же время, президент США имеет право приостанавливать или отменять отдельные ограничения», — проинформировали в Центре.

Кроме того, этим же законом продлили на пять лет действие санкций США против Ирана — в энергетической и оборонной сферах.

Основной удар «Адских санкций» нацелен на российские нефтяные доходы — практически основной источник финансирования бюджета страны-агрессора и ее войны против Украины. В течение полутора лет исходный проект, предложенный Грэмом, претерпел ряд изменений. Сейчас документ перевел часть уже существующих ограничений из президентских указов на уровень федерального закона США. А это значит, что отметить их любым последующим администрациям США будет значительно сложнее.

«Новая редакция делает санкции обязательными независимо от того, продолжается ли дипломатический процесс. Это снимает с агрессора необходимость имитировать переговоры для ослабления давления», — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Одновременно с подписанием Трампом закона Госдеп США одобрил возможную продажу Украине систем ПВО и оборудования к ним на $2,68 млрд. В него войдут: ракеты S-300 Clone и GAM-67; ракеты с лазерной наводкой для ПВО увеличенной дальности; пусковые установки, радары и различные расходники и программное обеспечение.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за подписание закона.

«Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил, как важно не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о покупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и привлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, к обычным бизнес-отношениям в других странах… Лучшим чествованием памяти Линдси будет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона», — написал Зеленский.