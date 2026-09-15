Казалось бы, если Дональд Трамп так заинтересован в уменьшении цены на дизельное топливо, первое, что он может сделать – это отменить санкции против России, а не требовать от Украины прекратить удары по российским НПЗ. Но мы понимаем, что отменять санкции американский президент не будет, потому что никаких других инструментов давления на Путина у него просто нет… Мы вошли в очень опасный период. Каждый американец может понять это, когда посмотрит на календарь и на табло цен на заправках. Промежуточные выборы в конгресс, обещающие победу демократов, стремительно приближаются. А цены на заправках не падают, а растут. И американскому президенту нужно немедленно найти виновных в этом росте.