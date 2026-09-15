Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Трамп мог отменить санкции против РФ, а не требовать не бить по НПЗ- Портников

Мир 11:49   15.09.2026
Виталий Портников
журналист
Трамп мог отменить санкции против РФ, а не требовать не бить по НПЗ- Портников Фото: скриншот

Казалось бы, если Дональд Трамп так заинтересован в уменьшении цены на дизельное топливо, первое, что он может сделать – это отменить санкции против России, а не требовать от Украины прекратить удары по российским НПЗ. Но мы понимаем, что отменять санкции американский президент не будет, потому что никаких других инструментов давления на Путина у него просто нет… Мы вошли в очень опасный период. Каждый американец может понять это, когда посмотрит на календарь и на табло цен на заправках. Промежуточные выборы в конгресс, обещающие победу демократов, стремительно приближаются. А цены на заправках не падают, а растут. И американскому президенту нужно немедленно найти виновных в этом росте.

Автор: Виталий Портников, журналист

Популярно

«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 15 сентября: бои, операция «Вивальди» на Донетчине
Новости Харькова — главное 15 сентября: бои, операция «Вивальди» на Донетчине
15.09.2026, 12:06
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
15.09.2026, 09:40
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
14.09.2026, 20:53
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября
14.09.2026, 19:35

Новости по теме:

15.09.2026
«Чья бы корова мычала» — Фурса про претензии Трампа к украинским ударам по НПЗ
14.09.2026
Украина и РФ не будут бить по энергетике? Зеленский ответил на слова Трампа
30.08.2026
Дроны ночью атаковали РФ: в Ейске многочасовая детонация, в Киришах горит НПЗ
26.08.2026
Один из самых мощных НПЗ в РФ атаковали СОУ – он пылает
15.09.2026
Трамп работает в своем стиле — Фесенко про «энергетическое перемирие»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Трамп мог отменить санкции против РФ, а не требовать не бить по НПЗ- Портников», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 11:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Казалось бы, если Дональд Трамп так заинтересован в уменьшении цены на дизельное топливо, первое, что он может сделать – это…".