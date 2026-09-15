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В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022

Происшествия 09:40   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022

Накануне, 14 сентября, в 21:54 спасатели получили сообщение о том, что в Шевченковском районе Харькова горит пятиэтажный дом. 

Многоэтажка уже была значительно повреждена – в 2022 году по ней ударила российская ракета.

Пожар в центре Харькова 15 сентября

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС горели помещения на четвертом, пятом этажах, а также чердак дома на общей площади 150 квадратных метров. В 01:12 пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет», – написали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в центре Харькова 15 сентября

Возгорание тушили больше 40 спасателей, также привлекли десять единиц спецтехники. Причину возникновение пожара еще устанавливают.

Пожар в центре Харькова 15 сентября

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 14 сентября, в 21:54 спасатели получили сообщение о том, что в Шевченковском районе Харькова горит пятиэтажный дом. ".