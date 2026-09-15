Сегодня троллейбус в Харькове изменит маршрут: какой и почему

Сегодня, 15 сентября, троллейбус №27 будет курсировать по-новому с 09:00 до 13:00, пишут в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», – передают в мэрии.

В это время троллейбус №27 будет курсировать так:

разворотный круг «Ул. Новый Быт» – ул. Холодногорская – ул. Дудинской – ул. Плановая (в обратном направлении: пр. Любови Малой) – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский.

Троллейбус №11 будет курсировать по основному маршруту за счет автономного хода.