Сегодня 9 сентября 2026: какой праздник и день в истории

9 сентября 1513 года произошла битва при Флоддене – между англичанами и шотландцами, в ней погиб король Шотландии Яков IV. В 1769-м родился Иван Котляревский. В 1886-м подписали Бернскую конвенцию, которая защитила авторское право. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю» — в небе над Киевом. В 1944-м УССР и Польша заключили договор о взаимном обмене населением, по которому украинцев выселяли с этнических земель. В 1976-м умер Мао Цзэдун. В 2022-м появились первые фотографии воинов ВСУ на подступах к Купянску.

Праздники и памятные даты 9 сентября

9 сентября в Украине – День дизайнера-графика.

В мире – Всемирный день сельского хозяйства, Международный день защиты образования от нападений и Международный день красоты.

Также сегодня: Всемирный день электромобилей, Международный день распространения информации о фетальном алкогольном синдроме (алкогольный синдром плода), День независимости республики Таджикистан, День тестировщика, Международный день судоку, День плюшевого мишки.

9 сентября в истории

9 сентября 1513 года произошла битва при Флоддене (иногда ее еще называют Бранкстонская битва) – самая большая битва между Англией и Шотландией по количеству войск. Подробнее.

9 сентября 1769 года в Полтаве родился будущий автор «Энеиды» и первых украинских пьес («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник») Иван Котляревский. Подробнее.

9 сентября 1886 года подписали Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений. Подробнее.

9 сентября 1913 года военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». Это произошло над Сырецким военным аэродромом в Киеве. Подробнее.

9 сентября 1944 года УССР и Польша заключили договор, который назывался «Соглашение между Правительством Украинской ССР и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР». По сути, речь шла, конечно, не об эвакуации, а о депортации. Подробнее.

9 сентября 1976 года в Пекине умер Мао Цзэдун – многолетний лидер Коммунистической партии и фактический руководитель Китая. Будущий кровавый диктатор и лидер китайских коммунистов рос на родительской ферме и начал работать полный день в возрасте 13 лет. Однако долго родителям революционер не повиновался – сбежал из дома и пытался получить образование. В молодости его интересовали взгляды китайского националиста и будущего лидера партии Гоминьдан Сунь Ятсена. Когда в 1911 году в стране началась революция и пала императорская династия Мао сразу присоединился к событиям – он вступил в подразделение революционной армии в Хунане. Служил около шести месяцев и покинул армию в начале 1912 года после падения монархии и провозглашения Китайской республики. После этого бывший солдат искал себя, меняя разные школы и направления обучения. В итоге он окончил Хунаньское первое педагогическое училище в 1918 году. После этого работал в библиотеке Пекинского университета. Там познакомился с Ли Дачжао и Чэнь Дусю, которые впоследствии стали основателями Коммунистической партии Китая.

«Переезжая между Чанша и Шанхаем в 1919-1920 годах, Мао брался за случайные заработки, но посвящал свою энергию чтению, письму и разговорам о революции. До 1920 года он называл себя «марксистом в теории и в определенной степени на практике», а в июле 1921 года он был одним из небольшой группы, основавшей Коммунистическую партию Китая», – цитирует сайт Колумбийского университета текст книги «Фокус на азиатских исследованиях» (1984).

Во время сотрудничества Компартии с Гоминданом Мао стал руководителем Института подготовки крестьянского движения Гоминьдана и воспитывал крестьянских активистов, что повлияло и на его мировоззрение, и на политическую карьеру. После смерти Сунь Ятсена и прихода к власти в Гоминьдане Чан Кайши сотрудничество националистов с коммунистами в Китае рассыпалось на глазах.

«Стратегия советского лидера Иосифа Сталина о проведении революции в союзе с националистами потерпела крах, и КПК была практически уничтожена в городах и раздавлена ​​в сельской местности», — писал о тех событиях почетный профессор политологии Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Стюарт Шрам.

Однако Мао Цзэдун начал новый тип революционной войны в сельской местности, формируя собственную красную армию. Однако он долгое время оставался в Коммунистической партии Китая далеко не первым лицом. Он профессионально интриговал, пережил конкуренцию со многими однопартийцами. А также новый союз между КПК и Гоминьданом в начале вторжения Японии в Китай и дальнейшее обострение конкуренции между коммунистами и националистами. В конце концов, в марте 1943 года, Мао стал главой Политбюро и Секретариата КПК, фактически сосредоточив в своих руках руководство партией. Гражданская война с националистами, которую выиграли китайские коммунисты, как считают исследователи, изначально не имела поддержки Сталина. Тот настраивал китайских коммунистов на сотрудничество с Гоминьданом.

В 1962 году, уже после смерти советского диктатора, Мао Цзэдун так комментировал те события: «В 1945 году Сталин хотел предотвратить революцию в Китае, заявив, что мы не должны вступать в гражданскую войну и должны сотрудничать с Чан Кайши, иначе китайская нация погибнет. Но мы не сделали того, что он сказал. Революция одержала победу. После победы революции [Сталин] снова заподозрил Китай в том, что он Югославия, и что я стану вторым Тито».

С разрешения из Москвы или без него – Мао захватил власть в Китае и за время своего правления радикально изменил страну (трудно сказать, что к лучшему). Самые его известные проекты – неудачный «Большой скачок», который превратился в большой провал, и «Великая пролетарская культурная революция», обернувшаяся большими жертвами и гражданскими беспорядками.

«Нельзя отрицать, что два главных нововведения Мао в его поздние годы, «Большой скачок» и «Культурная революция», были плохо продуманными и привели к катастрофическим последствиям. Его цели борьбы с бюрократией, поощрение участия населения и подчеркивание самостоятельности Китая были в целом похвальными. А начавшаяся во времена правления Мао индустриализация действительно заложила основу для поразительного экономического развития Китая с конца ХХ века. Но методы, которые он использовал для их достижения, часто были насильственными и саморазрушительными», — подытожил Стюарт Шрам.

9 сентября 2022 года во время Харьковского контрнаступления появились первые фотографии воинов ВСУ на подступах к Купянску. Подробнее.

Церковный праздник 9 сентября

9 сентября чтят память праведных Богоотцов Иоакима и Анны – родителей святой Девы Марии – и мученика Севериана. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 сентября еще есть комары, то зима будет мягкой.

Если ива сбросила листья – зима будет ранней.

Если в этот день выпал снег, то в следующем году будет плохой урожай.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя брать и давать деньги взаймы или решать какие-либо финансовые проблемы.

День не подходит для переезда и длительных поездок.

Нельзя спать под лунным светом.