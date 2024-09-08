Сегодня 8 сентября: какой праздник и день в истории

8 сентября 2022 года ВСУ освободили Балаклею — над городом подняли флаг Украины. В этот день в Украине – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности и День города Днепр. В 70-м году 8 сентября римляне захватили, а затем разорили Иерусалим. В 1522-м завершилось первое кругосветное путешествие, которое начал Фернан Магеллан (он сам до этого не дожил). В 1989-м открылся Учредительный съезд Народного руха Украины.

Праздники и памятные даты 8 сентября

8 сентября в Украине – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности и День города Днепр (оба отмечают во второе воскресенье сентября).

Народный праздник – Рожаницы. Это женский семейный праздник. В языческиевремена был посвящен богиням плодородия Рожаницам – матери и дочери Ладе и Ляле. В канун праздника девушки ходили собирать калину – празднично наряженные, с песнями. А в сам праздничный день девушек встречали матери, вместе приносили пожертвования богиням, чтобы задобрить их для продолжения рода. Этими пожертвованиями были «вкусняшки» для детей. После крещения Руси-Украины языческий праздник сохранили, но привязали к христианскому церковному календарю – к Рождеству Богородицы. При этом основная суть и идея праздника остались неизменными.

В мире – Международный день памяти жертв фашизма.

Также отмечают: Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, Всемирный день физической терапии (День физиотерапевта), День извинений, Всемирный день журавля (отмечают во второе воскресенье сентября), Всемирный день борьбы с муковисцидозом.

8 сентября в истории

8 сентября 70 года римляне захватили и разорили Иерусалим.

Римская империя, которая никак не могла остановиться в своем расширении во все концы света, добралась до Ближнего Востока еще до нашей эры. В 63 году до н. э. римские войска под командованием Помпея Великого окончательно победили Понт (на территории современной Турции), захватили Иудейское (Хасмонейское) царство и Сирию. Последний царь и первосвященник Гиркан II признал власть римлян и получил от Помпея звание этнарха, лишившее его титула, а территорию — независимости. Соратником и фактически соправителем Гиркана II стал Антипатр. Оказавшись в милости у Помпея, он постепенно перебирал власть на захваченной Римом иудейской территории. А потом очень вовремя перекинулся на сторону Юлия Цезаря, когда тот вступил в битву за власть с Помпеем. В результате в 48 году до нашей эры Антипатр получил должность прокуратора (управляющего) Иудеи. Фактически он захватил иудейский престол. Двоих сыновей Антипатр сделал правителями: старшего – Иерусалимом, а младшего, Ирода – Галилеей. Это был тот самый Ирод I Великий.

Во время захвата иудейских земель парфянами в 40 году до нашей эры Ирод через Египет бежал в Рим, где нашел общий язык с Марком Антонием. Так что римский сенат утвердил Ирода царем Иудеи. На родную землю он вернулся с римским войском, и в 37 году до н.э. отбил у парфян Иерусалим, где и правил до 4 года нашей эры. А после смерти царство «на троих» разделили между собой его сыновья. Воссоединить земли удалось внуку Ирода Великого – Ироду Агриппе (и, опять же, при поддержке римлян – императора Клавдия).

После смерти Ирода Агриппы Иудея вошла в провинцию Сирия. Там руководили римские прокураторы. Они пытались учитывать религиозные традиции иудеев, однако напряжение между римскими властями на населением росло. Кроме того, людей не устраивали непомерные налоги. Последней каплей стали притеснения, которые развернул дежурный прокуратор Иудеи Гессий Флор. Народ восстал, движение против власти римлян охватило всю Палестину и даже перекинулось на еврейские общины в Египте и Сирии. Подавить восстание в Иудее поручили правителю Сирии Гаю Цестию Галлу. Он отправился на Иерусалим в 66 году, даже вошел в город, но его войска выбили повстанцы. Часть римлян попала в засаду. В результате неудачного наступления погибли тысячи. Евреи же восстановили теократическое правление, поставив во главе первосвященника Анна.

Узнав о поражении Галла и масштабах потерь, император Нерон приказал немедленно снарядить в Иудею армию во главе с проконсулом Африки Титом Флавием Веспасианом. Тот собрал в Антиохии 60-тысячное войско, которое начало вторжение. На своем пути римляне убивали людей тысячами, уничтожали и жгли города. К 68 году они покорили почти все города Иудеи. Находясь в Иерихоне, Веспасиан готовил поход на Иерусалим. Он задержался из-за самоубийства императора Нерона и смены власти в империи. В 69 году, созерцая бесконечную смену властителей в Риме, войска «подбили» Веспасиана самому взять власть в свои руки. Он выступил против поддержанного сенатом кандидата, победил и сам стал императором — первым из династии Флавиев. После того, уже в новом статусе, Веспасиан продолжил войну против мятежной Иудеи, однако уже не лично командовал войсками. На место прибыл его сын и тезка Тит Флавий Веспасиан-младший и префект Египта Тиберий Юлий Александр. Под их командованием объединенный легион (более 40 тысяч воинов) осадил Иерусалим. Дальше последовали и штурмы, и переговоры о капитуляции с горожанами. В течение июля – августа происходило то, что сейчас назвали бы «городские бои». Захватчики подожгли величайшее сооружение Иерусалима – Второй храм. Он пал 10 августа.

После этого последней твердыней, которая еще оказывала сопротивление захватчикам, остался дворец царя Ирода. Он пал 7 сентября 70 года, а 8 сентября уже весь Иерусалим оказался под полным контролем римлян. То, что осталось от Второго храма, римляне ограбили и снесли, население Иерусалима провозгласили пленниками. Тех, кто держал в руках оружие, казнили, еще около 100 тысяч человек продали в рабство – в гладиаторские школы и на строительные работы. Палестину разделили на две части и раздали новым поселенцам.

8 сентября 1522 года завершилось первое кругосветное путешествие, которое начал Фернан Магеллан. Он сам из путешествия не вернулся, погиб в дороге. Из пяти отправлявшихся кораблей вернулся один.

8 сентября 1943 года король Италии Виктор Эммануил III официально объявил о капитуляции перед войсками союзников. Подробнее.

8 сентября 1989 года открылся Учредительный съезд «Народного руха Украины за перестройку». Одна из самых массовых общественно-политических организаций Украины появились на фоне «Перестройки» в СССР. Постепенно в большинстве республик Союза формировались национально-демократические движения, и Украина была среди лидеров этого процесса.

«В 1987 году в Киеве открылся Украинский культурологический клуб – неформальное объединение творческой интеллигенции, в заседаниях которого принимали участие украинские диссиденты, которых начали освобождать из лагерей. В 1988 году был создан Украинский Хельсинкский Союз – первая демократическая общественно-политическая и правозащитная организация. В 1989 году появилось Общество украинского языка «Просвита», которое в своей деятельности вышло за рамки исключительно защиты украинского языка. В феврале газета «Литературная Украина», печатный орган Союза писателей Украины, печатает предложение об Уставе и программе Народного Руха. В течение полугода создаются областные центры – краевые организации. А 8-10 сентября 1989 года в конференц-зале Киевского политехнического института проходит Учредительный съезд НРУ, который тогда назывался «Народный рух Украины за перестройку», — описывает те события Украинский институт национальной памяти.

«За перестройку» в название в то время «приписали», чтобы не иметь проблем с руководством Союза и республики, а также достичь регистрации партии. Учредительный съезд собрал более 1100 делегатов изо всех областей Украины. На нем приняли устав и программу организации, избрали органы управления. Главой Народного руха стал поэт Иван Драч, а секретариат Руха возглавил бывший политзаключенный Михаил Горынь. В документах съезда зафиксировали национальную символику – сине-желтый флаг, Тризуб и гимн «Ще не вмерла України ні слава, ні воля».

В дальнейшем Народный рух инициировал значительное количество (если не абсолютное большинство) событий национально-демократического возрождения конца 1980-х – начала 1990-х годов, участвовал в организации и проведении первых выборов на альтернативной основе в марте 1990 года. В декабре 1990-го на Втором съезде НРУ из названия убрали «за перестройку». После провозглашения независимости Украины, в 1992 году НРУ реорганизовали в политическую партию. Возглавил ее Вячеслав Черновол.

8 сентября 2022 года над Балаклеей подняли Государственный Флаг Украины. «Kraken» заявил, что город взят под контроль.

Утром этого дня Институт изучения войны уже куда смеле, чем накануне, описывал достижения Сил обороны. Аналитики сообщили, что украинские войска продвинулись по меньшей мере на 20 км вглубь контролируемой РФ территории севернее Изюма и в направлении Купянска и за 6 — 7 сентября отвоевали около 400 квадратных километров территории. Также впервые ISW проинформировал об атаках не только вблизи Балаклеи, но и не севере от Харькова. Генштаб ВСУ впервые подтвердил информацию об успешном контрнаступлении ВСУ на Харьковщине и проинформировал об освобождении более чем 20 населенных пунктов. Оккупанты тем временем объявили эвакуацию из Купянска. СБУ радовала аудиоперехватами, в которых оккупанты причитали: «Изюм горит, все горит». А аналитики «DeepState» сообщали: ВСУ уже в Шевченково.

Церковный праздник 8 сентября

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Это большой двунадесятый. Мария родилась в Галилейском городе Назарете у родителей Иоакима и Анны. По отцу Дева Мария происходила из царского рода, по матери — из архиерейского. Ее родители дожили до глубокой старости, но не имели детей. Они молились Богу и просили даровать им счастье и дали обет: когда у них родится дитя, посвятить его служению Богу. О том, что у них родится ребенок, родителей известил ангел, он же назвал имя для девочки – Мария. Это имя означает «владычица и надежда». Как и обещали, родители посвятили ребенка Богу. Когда ей было три года, отвели дочку в Иерусалимский храм. Праздник в память Рождества Пресвятой Богородицы установили не позже IV века.

Народные приметы

Если 8 сентября пошел дождь, то весь сентябрь будет дождливым.

Если в лесу много опят, то бабье лето будет коротким.

Если утро холодное, то зима будет холодной.

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя ссориться и ругаться с родными.

Нельзя физически работать: убирать, работать на огороде и во дворе.

Женщинам нельзя шить и вышивать и в принципе брать иглу или ножницы в руки.