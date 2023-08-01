Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории

1 августа 30 года до н.э. покончил жизнь самоубийством римский полководец и любовник Клеопатры Марк Антоний. В 1589-м монах Жак Клеман смертельно ранил короля Франции Генриха III. В 1774-м Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород. В 1913-м умерла Леся Украинка. А в 1914-м в начале событий Первой мировой Германия объявила войну Российской империи.

Праздники и памятные даты 1 августа

1 августа в Украине – День инкассатора.

Под эгидой ВОЗ стартует Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания.

1 августа в истории

1 августа 30 года до нашей эры покончил жизнь самоубийством римский полководец и один из руководителей государства времен «Второго триумвирата» Марк Антоний. Это произошло на фоне военного поражения, нанесенного Антонию Октавианом Августом, и дезертирства войск.

Марк Антоний пришел к власти в Риме после кончины Юлия Цезаря. При жизни Цезаря поддерживал его политику. Выступил против заговорщиков, убивших диктатора, и сплотил вокруг себя его сторонников. В результате убийцы Цезаря скрылись из Рима, а Марк Антоний завладел государственной казной и архивом. Однако было одно «но» – а именно завещание Цезаря, в котором тот назначал своим наследником внучатого племянника – Гая Октавия Фурина (известного в истории как Октавиан Август). Он прибыл в Рим и начал борьбу за власть. Результатом этого стала война сената, поддержавшего Октавиана, против Марка Антония и его сторонников. В конце 43 года до н.э. Антоний с Октавианом заключили договор, которым создали «Второй триумвират». Некоторый период времени Антоний и Октавиан, провозглашенные императорами, находили общий язык. Антоний даже женился на сестре Октавиана Октавии, чтобы закрепить союз.

Но «идиллия» как в браке, так и в политике была непродолжительной. Параллельно с женой у Антония был роман с египетской царицей Клеопатрой, родившей от него детей. А когда срок полномочий триумвирата истек, собрал свои войска для силового противостояния Октавиану. Он запер флот Антония и Клеопатры в Амбракийском заливе. Во время прорыва блокады они потеряли большую часть флота, а с ним – и надежду на победу. Октавиан напал на Египет в 30 году до н.э. Антоний, защищаясь, даже выиграл одно сражение, но 1 августа остатки его флота перешли на сторону Октавиана, а сухопутные войска проиграли сражение. Пала Александрия. Параллельно к Антонию дошли слухи, что Клеопатра покончила жизнь самоубийством (которые, скорее всего, она сама и распускала). В этих условиях бывший император и триумвир кинулся на свой меч. Его живым еще успели доставить в покои Клеопатры, где он скончался у нее на руках. Сама царица Египта покончила с собой через несколько дней. А страну Октавиан присоединил к владениям Рима. Он приказал обезглавить старшего сына Антония 17-летнего Антила, а также задушить сына-соправителя Клеопатры 14-летнего Цезариона. Остальных детей воспитывала в дальнейшем официальная вдова Марка Антония и сестра Октавиана Октавия.

1 августа 1589 года монах Жак Клеман нанес смертельный удар ножом королю Франции Генриху III – последнему из династии Валуа.

Этому предшествовала длительная история противостояния католиков и протестантов и религиозных войн. Генрих ІІІ, заняв престол после смерти своего брата (организатора Варфоломеевской ночи Карла IX), пытался «снизить напряжение». Он пошел на уступки гугенотам, разрешив свободу вероисповедания и участие в местных парламентах. Но это вызвало радикализацию настроений у католиков. Они объединились вокруг могущественных и знатных братьев де Гизов, основавших Католическую Лигу. С определенного момента времени главной целью де Гизов стала уже даже не религиозная борьба, а снятие с престола короля Генриха. На него совершили несколько покушений, а 12 мая 1588 года в Париже поднялся бунт против монарха. Генрих III вынужден был покинуть столицу, а в нее триумфально вступил Генрих де Гиз.

Противоборство вышло на финальную стадию, на которой Генрих III принял решение ликвидировать де Гизов. Король созвал Генеральные Штаты, куда прибыл и Генрих де Гиз. Прямо в замке, где проходило заседание, гвардейцы короля несколькими ударами кинжалов убили герцога 23 декабря 1588 года. А на следующий день схватили и затем убили его младшего брата — Людовика де Гиза, кардинала Лотарингского. Понимая, что на поддержку католиков теперь надеяться ему не приходится, Генрих ІІІ заключил союз с лидером гугенотов – Генрихом Наваррским. Узнав об этом, Папа Римский Сикст V проклял короля Франции. Убийство де Гизов и проклятие Папы стали причинами, по которым фанатичный 22-летний монах-доминиканец Жак Клеман решил убить короля. Он получил поддержку отдельных руководителей Католической Лиги. От них монах получил частично подлинные, а частично – фальшивые письма от заключенных роялистов к королю. Эти документы стали поводом просить об аудиенции Генриха ІІІ. Тот принял Клемана. Монах передал королю документы, проговорив, что в них — важные сведения, предназначенные исключительно для личного чтения. Услышав это, охранники Генриха III отступили от него на несколько шагов. И тогда Клеман выхватил из-за пазухи стилет и ударил короля в живот. Генрих зашатался и закричал: «Он убил меня, подлый монах! Убейте его». Клемана на месте закололи королевские охранники. Королю врачи вложили внутренности на место и зашили рану, но он все же скончался на следующий день. А своим наследником назначил гугенота Генриха Наваррского (Генриха IV Бурбона), который, как известно, довольно быстро перешел в католичество, заявив, что «Париж стоит мессы».

1 августа 1774 года британский химик Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

Он выделил один из ключевых химических элементов путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. При этом поначалу он и сам не понял, что получил простое вещество. Исследователь полагал, что выделил одну из составных частей воздуха. О своем открытии Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. А уже тот в 1775 году установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах.

1 августа 1913 года умерла Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка).

Большую часть своей жизни она болела туберкулезом. Считают, что заболевание началось после переохлаждения во время празднования Крещения в 1881 году. Поначалу болезнь поразила кости девушки. Почти год из-за неверно установленного диагноза Лесю лечили от «ревматизма». В результате болезнь прогрессировала настолько, что пришлось совершить операцию сначала на руке, затем – на суставе правой ноги. Из-за туберкулеза Леся Украина постоянно путешествовала – неоднократно ездила «на оздоровление» в Крым, Грузию и Египет. Однако непродолжительные улучшения состояния сменялись еще большим ухудшением. С 1907 года болезнь перекинулась на почки. В начале июля 1913-го состояние писательницы резко ухудшилось. Она в то время находилась с мужем в Грузии. Туда срочно приехали ее мать и сестра Изидора. Перед смертью Леся Украинка продиктовала матери проекты своей не написанной драмы «На берегах Александрии». Их напечатали после смерти Леси в 1914 году. Писательница скончалась в 42 года. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Это стало следствием начатой Россией мобилизации на фоне вторжения армии Австро-Венгрии в союзную для россиян Сербию. В дальнейшем процесс взаимных союзов и объявления войн привел к развертыванию конфликта мирового масштаба – Первой мировой войны.

Церковный праздник 1 августа

1 августа православные чтят память преподобной Макрины, сестры Святителя Василия Великого. Макрина была одной из девяти детей в семье. Ее мать, святая Емилия, сама руководила воспитанием и образованием старшей дочери, учила ее грамоте по священным книгам. Девушку с детства приучили посещать церковные службы и молиться. При этом родители не предусматривали для нее монашеской жизни. Когда Макрина выросла, ее обручили с благочестивым юношей, но жених вскоре умер. В дальнейшем же девушка отказывала всем потенциальным женихам, избрав девственную жизнь. Она жила в доме родителей, помогая в домашних делах и воспитании младших братьев и сестер. А после смерти отца стала главной опорой семьи. Когда все дети выросли и покинули родной дом, Макрина убедила мать вместе покинуть мир, отпустить рабов и уйти в женский монастырь. Некоторые из служанок-рабынь последовали их примеру. Они приняли монашеский постриг. После смерти матери Макрина руководила сестрами обители. Имела дар чудотворения. Умерла мирно в 380-м году.

Народные приметы

Если 1 августа сухо, еще шесть недель не будет дождя.

Если в этот день дождь, то шесть недель будет дождь.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя отказывать в помощи.

Категорически запрещено употреблять алкоголь.