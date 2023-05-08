Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

8 мая в Украине и мире – День памяти и примирения. В этот день 1945 года вступила в силу капитуляция нацистской Германии. Также 8 мая – день снятия осады Орлеана и день рождения «Кока-Колы».

Праздники и памятные даты 8 мая

8 мая в Украине – День памяти и примирения.

Под эгидой ООН в мире проходит первый из двух (8 и 9 мая) Дней памяти и примирения, посвященных памяти жертв второй мировой войны.

Вторая мировая война унесла жизни от 50 до 85 миллионов человек. Украина потеряла в результате войны 1939-1945 годов 10,4 млн человек (почти 8 млн — из-за сверхсмертности и 2,4 млн — нерожденных). Подавляющее большинство населения Украины, более 30 млн, находились в нацистской оккупации. В День памяти и примирения мы чтим всех, кто боролся с нацизмом, и всех его жертв. Символ памяти – красный мак. Его визуальный образ, который используют в Украине, разработал харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Создать мак памяти можно собственноручно – по видеоинструкции от Украинского института национальной памяти.

Также 8 мая в мире отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца – в честь дня рождения основателя движения Анри Дюнана.

8 мая в истории

8 мая 1429 года — французское войско, возглавленное Жанной д’Арк, сняло английскую осаду с Орлеана. Накануне, 7 мая, французы провели успешную атаку на крепость Турель, уничтожив или пленив всех оборонявших ее английских военных. 8 мая англичане вышли из остальных фортов вокруг Орлеана. Они выстроились в боевой порядок. Французы сделали то же самое. Однако Жанна не давала команды атаковать – она считала, что воскресенье – неподходящий для этого день. Англичане же тоже не отважились на атаку. Спустя время они покинули поле боя и отступили. Начиная с 1430 8 мая – официальный праздник в Орлеане, который празднуют до сих пор. В этот день происходит традиционное костюмированное шествие.

8 мая 1794 года во время Французской революции на гильотине казнили французского химика Антуана Лавуазье.

Революционеры в пылу гильотинировали людей десятками. Ученого обвинили в том, что он участвовал «в сговоре с врагами Франции против французского народа, который имел целью похитить у нации огромные суммы, необходимые для войны с деспотами». На самом деле, он просто работал в Генеральном откупе – учреждении, собиравшем налоги.

Французская и мировая наука потеряла человека, который, в частности, открыл кислород (Лавуазье назвал его «оксиген») и объяснил его роль в процессах горения и дыхания. Также ученый установил химический состав воды и многих минералов. Доказал закон сохранения массы вещества. Учебник авторства Лавуазье («Элементарный курс химии») долгое время являлся основным для обучения современной химии в Европе. По преданию, перед казнью Лавуазье просил немного времени для окончания опыта, но ему отказали. В 1796 году казненного ни за что химика посмертно реабилитировали.

8 мая 1847 года был выдан патент на резиновую камеру для колес. Его получил шотландский изобретатель Роберт Томсон. До этого сначала на деревянные колеса натягивали обод из сплошного резинового слоя, а затем заменили их цельнолитыми из резины. Томсону принадлежала идея использовать для смягчения ударов и вибрации шин прослойку воздуха. Свое изобретение шотландец назвал «эластичными опорными поверхностями вокруг ободов колес экипажей». В конструкции была парусиновая камера, которую пропитывали каучуком и помещали в чехол из проклепанной кожи. Эту шину крепили к деревянному колесу экипажа.

8 мая 1886 года в продажу в Атланте поступила Кока-Кола.

Ее изобретатель – фармацевт и ветеран Гражданской войны в США Джон Пембертон. Свое изобретение он позиционировал как лечебный эликсир. Сама идея создания напитка возникла из-за того, что Пембертон, раненый во время войны, приобрел зависимость от морфина и искал безопасную замену наркотика. Подобные проблемы были у многих ветеранов, поэтому вопрос был актуален. Считается, что на идею состава «Кока-Колы» его вдохновило французско-корсиканское вино из коки – «Vin Mariani». Рецепт напитка Пембертона включал дополнительно африканский орех кола, который служил источником кофеина. Оригинальная формула содержала 8,46 мг кокаина. Изначально напиток был алкогольным и назывался тоником «Pemberton’s French Wine Coca». Однако в 1886 году в Атланте запретили алкоголь. Тогда фармацевт разработал безалкогольную версию.

Рекламировали ее как: «Кока-Кола»: напиток умеренности». Первые продажи этой версии стартовали 8 мая 1886 года. Цена была пять центов за стакан. Пембертон утверждал, что его напиток лечит от многих недугов, включая зависимость от морфина, расстройства пищеварения, нервные расстройства, головные боли и даже импотенцию. В 1888 году права на выпуск напитка у Пембертона купил бизнесмен Аса Григгс Кэндлер. В 1893 году она зарегистрировал компанию «The Coca-Cola Company».

8 мая 1902 года извержение вулкана Пеле полностью разрушило город Сен-Пьер на острове Мартиника. Само извержение началось еще в апреле, а 8 мая город накрыл ураган из раскаленных камней, пепла, пара и газов. Погибли более 27 тысяч человек – практически все население Сен-Пьера. Выжили только двое: 28-летний сапожник Леон Компере-Леандре и 25-летний заключенный Огюст Сипарис.

История заключенного особенная. Он сидел в карцере — каменной камере с толстыми стенами и маленьким окошком. Дверь была крепкой, а потолок очень низким. В этом «каменном мешке» он и спасся. При этом получил сильные ожоги и в течение трех суток находился под завалами. Однако его откопали спасатели, прибывшие в разрушенный город. В дальнейшем губернатор острова помиловал Сипариса. Всю дальнейшую жизнь выживший счастливчик разъезжал по миру в составе труппы, рассказывал о трагедии и демонстрировал свои шрамы от ожогов. Город же отстроили, но в полной мере он так и не возродился – сейчас там проживает только около 4000 человек.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 – по московскому) Германия вторично подписала капитуляцию. Документ засвидетельствовали главнокомандующий Вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе (воздушных сил) генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и кригсмарине (ВМС) адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.

Процедура состоялась в пригороде Берлина Карлсхорсте по требованию Сталина. История «второй капитуляции» – типично советская. Сталин считал, что капитулировать немцы должны только по сценарию — то есть в Белине и обязательно перед верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. Союзники согласились с этим, однако в Европе и США о капитуляции Германии объявили сразу после подписания договора в Реймсе 7 мая. Чтобы объяснить эту двойную акцию, подписание акта в Карлсгорсте назвали «ратификацией». Во второй раз немцы сдавались лично советскому маршалу Георгию Жукову. Союзников при подписании капитуляции представляли заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер от Великобритании. В качестве свидетелей документ подписали генерал США Карл Спаатс и генерал Франции Жан Мари де Латр де Тассиньи. Увидев француза, Кейтель с горьким сарказмом спросил: «Неужели мы и Франции войну проиграли?»

Текст акта был идентичен тому, который накануне подписали в Реймсе. Прекращение огня вступило в силу в 23:01 8 мая. В память об этом в Украине проводят 8 мая акцию «Первая минута мира». В СССР о капитуляции Германии сообщили только через сутки после ее подписания – 9 мая в 22:00 по московскому времени.

8 мая 1982 года погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев – отец чемпиона мира «Формулы-1» Жака Вильнева.

Жилю было 32 года. Его болид на последнем заезде квалификации летел на максимальной скорости. Он задел на повороте передним левым колесом правое заднее колесо автомобиля Йохена Масса. Машина Вильнева взлетела в воздух, несколько раз перевернулась и рухнула на асфальт. Он сам вылетел из болида вместе с сиденьем, пробил изгородь и ударился так, что с головы слетел шлем. Однако он не умер на месте, у него даже не было явных ранений, кровотечения или гематом. Гонщика доставили в больницу, где выяснили, что у него смертельный перелом шеи в месте, где позвоночник соединяется с черепом. Спасти Вильнева было невозможно – он скончался вечером того же дня.

Церковный праздник 8 мая

8 мая христиане чтят апостола от 70-ти и евангелиста Марка. Он – племянник апостола Варнавы. Родился в Иерусалиме. Следовал за Христом в ночь его крестных страданий. Был учеником апостола Петра. Основал Церковь в Египте, был первым епископом Александрии. Проповедовал в Ливии, Нектополе и внутренних областях Африки. Автор Евангелия от Марка. По свидетельству древних церковных писателей, это Евангелие содержит краткую запись проповедей и рассказов апостола Петра. Язычники напали на апостола во время богослужения, избили и бросили в тюрьму. Наутро его снова тащили на судилище, однако апостол Марк умер по дороге.

Народные приметы

Дождь 8 мая – к хорошему урожаю ржи.

Ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых.

Что нельзя делать 8 мая

8 мая ни в чем нельзя себе отказывать – покупать нужно то, что хочется. Тогда денег будет много.

Нельзя вмешиваться в чужие дела и жизнь.