Live
  • Понедельник 08.05.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   08.05.2023
Оксана Горун
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

8 мая в Украине и мире – День памяти и примирения. В этот день 1945 года вступила в силу капитуляция нацистской Германии. Также 8 мая – день снятия осады Орлеана и день рождения «Кока-Колы».

Праздники и памятные даты 8 мая

8 мая в Украине – День памяти и примирения.

Под эгидой ООН в мире проходит первый из двух (8 и 9 мая) Дней памяти и примирения, посвященных памяти жертв второй мировой войны.

Вторая мировая война унесла жизни от 50 до 85 миллионов человек. Украина потеряла в результате войны 1939-1945 годов 10,4 млн человек (почти 8 млн — из-за сверхсмертности и 2,4 млн — нерожденных). Подавляющее большинство населения Украины, более 30 млн, находились в нацистской оккупации. В День памяти и примирения мы чтим всех, кто боролся с нацизмом, и всех его жертв. Символ памяти – красный мак. Его визуальный образ, который используют в Украине, разработал харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Создать мак памяти можно собственноручно – по видеоинструкции от Украинского института национальной памяти.

Также 8 мая в мире отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца – в честь дня рождения основателя движения Анри Дюнана.

8 мая в истории

8 мая 1429 года — французское войско, возглавленное Жанной д’Арк, сняло английскую осаду с Орлеана. Накануне, 7 мая, французы провели успешную атаку на крепость Турель, уничтожив или пленив всех оборонявших ее английских военных. 8 мая англичане вышли из остальных фортов вокруг Орлеана. Они выстроились в боевой порядок. Французы сделали то же самое. Однако Жанна не давала команды атаковать – она считала, что воскресенье – неподходящий для этого день. Англичане же тоже не отважились на атаку. Спустя время они покинули поле боя и отступили. Начиная с 1430 8 мая – официальный праздник в Орлеане, который празднуют до сих пор. В этот день происходит традиционное костюмированное шествие.

8 мая 1794 года во время Французской революции на гильотине казнили французского химика Антуана Лавуазье.

Иллюстрация: David — Portrait of Monsieur Lavoisier

Революционеры в пылу гильотинировали людей десятками. Ученого обвинили в том, что он участвовал «в сговоре с врагами Франции против французского народа, который имел целью похитить у нации огромные суммы, необходимые для войны с деспотами». На самом деле, он просто работал в Генеральном откупе – учреждении, собиравшем налоги.

Французская и мировая наука потеряла человека, который, в частности, открыл кислород (Лавуазье назвал его «оксиген») и объяснил его роль в процессах горения и дыхания. Также ученый установил химический состав воды и многих минералов. Доказал закон сохранения массы вещества. Учебник авторства Лавуазье («Элементарный курс химии») долгое время являлся основным для обучения современной химии в Европе. По преданию, перед казнью Лавуазье просил немного времени для окончания опыта, но ему отказали. В 1796 году казненного ни за что химика посмертно реабилитировали.

8 мая 1847 года был выдан патент на резиновую камеру для колес. Его получил шотландский изобретатель Роберт Томсон. До этого сначала на деревянные колеса натягивали обод из сплошного резинового слоя, а затем заменили их цельнолитыми из резины. Томсону принадлежала идея использовать для смягчения ударов и вибрации шин прослойку воздуха. Свое изобретение шотландец назвал «эластичными опорными поверхностями вокруг ободов колес экипажей». В конструкции была парусиновая камера, которую пропитывали каучуком и помещали в чехол из проклепанной кожи. Эту шину крепили к деревянному колесу экипажа.

8 мая 1886 года в продажу в Атланте поступила Кока-Кола.

Кока-Кола - начало продаж в Атланте
Иллюстрация: en.wikipedia.org

Ее изобретатель – фармацевт и ветеран Гражданской войны в США Джон Пембертон. Свое изобретение он позиционировал как лечебный эликсир. Сама идея создания напитка возникла из-за того, что Пембертон, раненый во время войны, приобрел зависимость от морфина и искал безопасную замену наркотика. Подобные проблемы были у многих ветеранов, поэтому вопрос был актуален. Считается, что на идею состава «Кока-Колы» его вдохновило французско-корсиканское вино из коки – «Vin Mariani». Рецепт напитка Пембертона включал дополнительно африканский орех кола, который служил источником кофеина. Оригинальная формула содержала 8,46 мг кокаина. Изначально напиток был алкогольным и назывался тоником «Pemberton’s French Wine Coca». Однако в 1886 году в Атланте запретили алкоголь. Тогда фармацевт разработал безалкогольную версию.

Иллюстрация: en.wikipedia.org

Рекламировали ее как: «Кока-Кола»: напиток умеренности». Первые продажи этой версии стартовали 8 мая 1886 года. Цена была пять центов за стакан. Пембертон утверждал, что его напиток лечит от многих недугов, включая зависимость от морфина, расстройства пищеварения, нервные расстройства, головные боли и даже импотенцию. В 1888 году права на выпуск напитка у Пембертона купил бизнесмен Аса Григгс Кэндлер. В 1893 году она зарегистрировал компанию «The Coca-Cola Company».

8 мая 1902 года извержение вулкана Пеле полностью разрушило город Сен-Пьер на острове Мартиника. Само извержение началось еще в апреле, а 8 мая город накрыл ураган из раскаленных камней, пепла, пара и газов. Погибли более 27 тысяч человек – практически все население Сен-Пьера. Выжили только двое: 28-летний сапожник Леон Компере-Леандре и 25-летний заключенный Огюст Сипарис.

Огюст Сипарис - спасшийся в Сен-Пьере
Руины Сен-Пьера и спасшийся узник Огюст Сипарис. Фото из книги: Welt im Umbruch. 1900-1914

История заключенного особенная. Он сидел в карцере — каменной камере с толстыми стенами и маленьким окошком. Дверь была крепкой, а потолок очень низким. В этом «каменном мешке» он и спасся. При этом получил сильные ожоги и в течение трех суток находился под завалами. Однако его откопали спасатели, прибывшие в разрушенный город. В дальнейшем губернатор острова помиловал Сипариса. Всю дальнейшую жизнь выживший счастливчик разъезжал по миру в составе труппы, рассказывал о трагедии и демонстрировал свои шрамы от ожогов. Город же отстроили, но в полной мере он так и не возродился – сейчас там проживает только около 4000 человек.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 – по московскому) Германия вторично подписала капитуляцию. Документ засвидетельствовали главнокомандующий Вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе (воздушных сил) генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и кригсмарине (ВМС) адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.

Капитуляция Германии 2.0 - 8 мая
Фельдмаршал Кейтель подписывает капитуляцию в Карлсхорсте. Фото: Lt. Moore (US Army)

Процедура состоялась в пригороде Берлина Карлсхорсте по требованию Сталина. История «второй капитуляции» – типично советская. Сталин считал, что капитулировать немцы должны только по сценарию — то есть в Белине и обязательно перед верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. Союзники согласились с этим, однако в Европе и США о капитуляции Германии объявили сразу после подписания договора в Реймсе 7 мая. Чтобы объяснить эту двойную акцию, подписание акта в Карлсгорсте назвали «ратификацией». Во второй раз немцы сдавались лично советскому маршалу Георгию Жукову. Союзников при подписании капитуляции представляли заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер от Великобритании. В качестве свидетелей документ подписали генерал США Карл Спаатс и генерал Франции Жан Мари де Латр де Тассиньи. Увидев француза, Кейтель с горьким сарказмом спросил: «Неужели мы и Франции войну проиграли?»

  • Читайте также: В Харькове порядок памятные знаки погибшим в годы Второй мировой войны (фото)

    • Текст акта был идентичен тому, который накануне подписали в Реймсе. Прекращение огня вступило в силу в 23:01 8 мая. В память об этом в Украине проводят 8 мая акцию «Первая минута мира». В СССР о капитуляции Германии сообщили только через сутки после ее подписания – 9 мая в 22:00 по московскому времени.

    8 мая 1982 года погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев – отец чемпиона мира «Формулы-1» Жака Вильнева.

    Жиль Вильнев гонщик "Формулы-1"
    Фото: awirz.ch

    Жилю было 32 года. Его болид на последнем заезде квалификации летел на максимальной скорости. Он задел на повороте передним левым колесом правое заднее колесо автомобиля Йохена Масса. Машина Вильнева взлетела в воздух, несколько раз перевернулась и рухнула на асфальт. Он сам вылетел из болида вместе с сиденьем, пробил изгородь и ударился так, что с головы слетел шлем. Однако он не умер на месте, у него даже не было явных ранений, кровотечения или гематом. Гонщика доставили в больницу, где выяснили, что у него смертельный перелом шеи в месте, где позвоночник соединяется с черепом. Спасти Вильнева было невозможно – он скончался вечером того же дня.

    Церковный праздник 8 мая

    8 мая христиане чтят апостола от 70-ти и евангелиста Марка. Он – племянник апостола Варнавы. Родился в Иерусалиме. Следовал за Христом в ночь его крестных страданий. Был учеником апостола Петра. Основал Церковь в Египте, был первым епископом Александрии. Проповедовал в Ливии, Нектополе и внутренних областях Африки. Автор Евангелия от Марка. По свидетельству древних церковных писателей, это Евангелие содержит краткую запись проповедей и рассказов апостола Петра. Язычники напали на апостола во время богослужения, избили и бросили в тюрьму. Наутро его снова тащили на судилище, однако апостол Марк умер по дороге.

    Народные приметы

    Дождь 8 мая – к хорошему урожаю ржи.

    Ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых.

    Что нельзя делать 8 мая

    8 мая ни в чем нельзя себе отказывать – покупать нужно то, что хочется. Тогда денег будет много.

    Нельзя вмешиваться в чужие дела и жизнь.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    06:00
    Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 6 мая: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории
    06:00
    Сегодня 4 мая: какой праздник и день в истории
    07:00
    Сегодня 3 мая: какой праздник и день в истории

  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая в Украине и мире – День памяти и примирения. В этот день 1945 года вступила в силу капитуляция нацистской Германии. Также 8 мая – день снятия осады Орлеана и день рождения «Кока-Колы»".