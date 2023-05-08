Сьогодні 8 травня: яке свято та день в історії

8 травня в Україні та світі – День пам’яті та примирення. Цього дня 1945 року набула чинності капітуляція нацистської Німеччини. Також 8 травня – день зняття облоги Орлеана та день народження “Кока-Коли”.

Свята та пам’ятні дати 8 травня

8 травня в Україні – День пам’яті та примирення.

Під егідою ООН у світі проходить перший із двох (8 та 9 травня) Днів пам’яті та примирення, присвячених пам’яті жертв Другої світової війни.

Друга світова війна забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей. Україна втратила внаслідок війни 1939-1945 років 10,4 млн осіб (майже 8 млн – через надсмертність та 2,4 млн – ненароджених). Переважна більшість населення України, понад 30 млн, перебувала у нацистській окупації. У День пам’яті та примирення ми вшановуємо всіх, хто боровся з нацизмом, та всіх його жертв. Символ пам’яті – червоний мак. Його візуальний образ, який використовують в Україні, розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. Створити мак пам’яті можна власноруч – за відеоінструкцією від Українського інституту національної пам’яті.

Також 8 травня у світі відзначають Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – на честь дня народження засновника руху Анрі Дюнана.

8 травня в історії

8 травня 1429 року – французьке військо, на чолі з Жанною д’Арк, зняло англійську облогу з Орлеана. Напередодні, 7 травня, французи провели успішну атаку на фортецю Турель, знищивши або полонивши всіх англійських військових, які її обороняли. 8 травня англійці вийшли з решти фортів навколо Орлеана. Вони вишикувалися в бойовий порядок. Французи зробили те саме. Однак Жанна не давала команди атакувати – вона вважала, що неділя – невідповідний для цього день. Англійці теж не наважилися на атаку. Через деякий час вони залишили поле бою й відступили. Починаючи з 1430 року 8 травня – офіційне свято в Орлеані, яке святкують досі. Цього дня відбувається традиційна костюмована хода.

8 травня 1794 року під час Французької революції на гільйотині стратили французького хіміка Антуана Лавуазьє.

Революціонери в запалі гільйотинували людей десятками. Вченого звинуватили в тому, що він брав участь “у змові з ворогами Франції проти французького народу, який мав на меті викрасти у нації величезні суми, необхідні для війни з деспотами”. Насправді він просто працював у Генеральному відкупі – установі, яка збирала податки.

Французька та світова наука втратила людину, яка, зокрема, відкрила кисень (Лавуазьє назвав його “оксиген”) і пояснила його роль у процесах горіння та дихання. Також вчений встановив хімічний склад води та багатьох мінералів. Доказав закон збереження маси речовини. Підручник авторства Лавуазьє (“Елементарний курс хімії”) тривалий час був основним для навчання сучасній хімії у Європі. За переказами, перед стратою Лавуазьє просив трохи часу на закінчення досліду, але йому відмовили. У 1796 році страченого нізащо хіміка посмертно реабілітували.

8 травня 1847 року було видано патент на гумову камеру для коліс. Його отримав шотландський винахідник Роберт Томсон. До цього спочатку на дерев’яні колеса натягували обід із суцільного гумового шару, а потім замінили їх суцільнолитими з гуми. Томсону належала ідея використовувати для пом’якшення ударів та вібрації шин прошарок повітря. Свій винахід шотландець назвав “еластичною опорною поверхнею навколо ободів коліс екіпажів”. У конструкції була парусинова камера, яку просочували каучуком і поміщали в чохол із проклепаної шкіри. Цю шину кріпили до дерев’яного колеса екіпажу.

8 травня 1886 року у продаж в Атланті надійшла “Кока-Кола”.

Її винахідник – фармацевт та ветеран Громадянської війни у ​​США Джон Пембертон. Свій винахід він позиціював як лікувальний еліксир. Сама ідея створення напою виникла через те, що Пембертон, поранений під час війни, набув залежності від морфіну та шукав безпечну заміну наркотику. Подібні проблеми були у багатьох ветеранів, тому питання було актуальним. Вважається, що на ідею складу “Кока-Коли” його надихнуло французько-корсиканське вино з коки – “Vin Mariani”. Рецепт напою Пембертона включав додатково африканський горіх кола, який служив джерелом кофеїну. Оригінальна формула містила 8,46 мг кокаїну. Спочатку напій був алкогольним і називався тоніком “Pemberton’s French Wine Coca”. Проте 1886 року в Атланті заборонили алкоголь. Тоді фармацевт розробив безалкогольну версію.

Рекламували її як: “Кока-Кола”: напій помірності”. Перші продажі цієї версії стартували 8 травня 1886 року. Пембертон стверджував, що його напій лікує від багатьох хвороб, включаючи залежність від морфію, розлад травлення, нервові розлади, головні болі та навіть імпотенцію. 1888 року права на випуск напою у Пембертона купив бізнесмен Аса Ґріґґс Кендлер У 1893 році він зареєстрував компанію “The Coca-Cola Company”.

8 травня 1902 року виверження вулкана Пеле повністю зруйнувало місто Сен-П’єр на острові Мартініка. Саме виверження почалося ще у квітні, а 8 травня місто накрило ураганом із розпеченого каміння, попелу, пари та газів. Загинуло понад 27 тисяч людей – практично все населення Сен-П’єра. Вижили лише двоє: 28-річний швець Леон Компере-Леандре та 25-річний ув’язнений Огюст Сіпаріс.

Історія ув’язненого особлива. Він сидів у карцері – кам’яній камері з товстими стінами та маленьким віконцем. Двері були міцними, а стеля дуже низькою. У цьому “кам’яному мішку” він і врятувався. При цьому отримав сильні опіки та протягом трьох діб перебував під завалами. Однак його відкопали рятувальники, які прибули до зруйнованого міста. Надалі губернатор острова помилував Сіпаріса. Усе подальше життя щасливчик, що вижив, роз’їжджав світом у складі трупи, розповідав про трагедію та демонстрував свої шрами від опіків. Місто ж відбудували, але повною мірою воно так і не відродилося – зараз там мешкає лише близько 4000 осіб.

8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом (9 травня о 00:43 – за московським) Німеччина вдруге підписала капітуляцію. Документ засвідчили головнокомандувач Вермахту Вільгельм Кейтель, представник люфтваффе (повітряних сил) генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф та кригсмаріне (ВМС) адмірал Ганс-Георг фон Фрідебург.

Процедура відбулася у передмісті Берліна Карлсгорсті на вимогу Сталіна. Історія “другої капітуляції” – типово радянська. Сталін вважав, що капітулювати німці мають лише за сценарієм – тобто в Беліні й обов’язково перед верховним командуванням усіх країн антигітлерівської коаліції. Союзники погодилися з цим, однак у Європі та США про капітуляцію Німеччини оголосили одразу після підписання договору в Реймсі 7 травня. Щоб пояснити цю подвійну акцію, підписання акта в Карлсгорсті назвали “ратифікацією”. Вдруге німці здавалися особисто радянському маршалу Георгію Жукову. Союзників під час підписання капітуляції представляли заступник головнокомандувача союзними експедиційними силами маршал Артур Теддер від Великобританії. Як свідки документ підписали генерал США Карл Спаатс і генерал Франції Жан Марі де Латр де Тассіньї. Побачивши француза, Кейтель із гірким сарказмом запитав: “Невже ми й Франції війну програли?”

Текст акту був ідентичний тому, що напередодні підписали в Реймсі. Припинення вогню набуло чинності о 23:01 8 травня. На згадку про це в Україні проводять 8 травня акцію “Перша хвилина миру”. У СРСР про капітуляцію Німеччини повідомили лише через добу після її підписання – 9 травня о 22:00 за московським часом.

8 травня 1982 року загинув канадський перегонник “Формули-1” Жиль Вільнев – батько чемпіона світу “Формули-1” Жака Вільнева.

Жилю було 32 роки. Його болід на останньому заїзді кваліфікації летів на максимальній швидкості. Він зачепив на повороті переднім лівим колесом праве заднє колесо автомобіля Йохена Масса. Машина Вільнева злетіла в повітря, кілька разів перекинулася та звалилася на асфальт. Він сам вилетів із боліда разом із сидінням, пробив огорожу й ударився так, що з голови злетів шолом. Однак він не помер на місці, у нього навіть не було явних поранень, кровотечі чи гематом. Перегонника доправили до лікарні, де з’ясували, що він має смертельний перелом шиї в місці, де хребет з’єднується з черепом. Врятувати Вільнева було неможливо – він помер увечері того самого дня.

Церковне свято 8 травня

8 травня християни вшановують апостола від 70-ти та євангелiста Марка. Він – племінник апостола Варнави. Народжений у Єрусалимі. Слідував за Христом у ніч його хресних страждань. Був учнем апостола Петра. Заснував Церкву в Єгипті, був першим єпископом Олександрії. Проповідував у Лівії, Нектополі та внутрішніх областях Африки. Автор Євангелія від Марка. За свідченнями стародавніх церковних письменників це Євангеліє містить короткий запис проповідей та оповідань апостола Петра. Язичники напали на апостола під час богослужіння, побили та кинули до в’язниці. На ранок його знов тягли на судилище, проте апостол Марк помер дорогою.

Народні прикмети

Дощ 8 травня – до хорошого врожаю жита.

Ясний і сонячний день – до жаркого літа та врожаю ярих.

Що не можна робити 8 травня

8 травня ні в чому не можна собі відмовляти – купувати треба те, що хочеться. Тоді грошей буде багато.

Не можна втручатися в чужі справи та життя.