Сьогодні 29 квітня: яке свято та день в історії

29 квітня 2022 року в Харківській області звільнили Руську Лозову. 2011-го у Великій Британії одружилися принц Вільям і Кейт Міддлтон. 1918-го в Україні цього дня до влади прийшов гетьман Скоропадський. Також 29 квітня в різні роки повідомили про відкриття електрона, запатентували застібку-блискавку та запрацювала перша тролейбусна лінія.

Свята та пам’ятні дати 29 квітня

В Україні 29 квітня – Всеукраїнський день футболу.

У світі – Всесвітній День бажань.

Під егідою ООН відбуваються День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, День блискавки.

29 квітня в історії

29 квітня 1429 року під час Столітньої війни Жанна д’Арк із загоном військ в’їхала в оточений англійцями Орлеан. За тиждень вона зняла облогу з цього міста.

Історія Жанни увійшла до легенд і стала джерелом творчості письменників, художників та кінорежисерів. Але, на відміну від багатьох подібних легенд, вона має реальне історичне коріння.

Героїня французької історії з’явилася там, де треба, у найважчий момент. Тоді війна між Англією та Францією тривала близько 100 років. Король Едуард III, який почав її, претендуючи на престол свого діда Філіпа IV (Красивого), вже давно помер. Як і його конкурент, перший французький король династії Валуа Філіпп VI. Проте війна продовжувалася. У 1415-му здавалося, що успіх остаточно залишив французів. Їхня армія зазнала нищівної поразки в битві під Азенкуром. Станом на 1428-й Орлеан залишався останнім оплотом французького короля Карла VII у Північній Франції. Місто було в облозі англійців. Його (і як вважає значна кількість дослідників – усю незалежну Францію) врятувала 17-річна сільська дівчина Жанна д’Арк.

Перший запис про неї в анонімному “Щоденнику Орлеанської облоги” з’явився 8 лютого 1429 року. У цей день вона з’явилася у Вокулері, вимагаючи від міського капітана Робера де Бодрикура доставити її до Буржа для перемовин з королем. 17 лютого Жанні разом із супроводжуючими вдалося дістатися королівської резиденції. Певною мірою цьому сприяло передбачення про те, що Францію врятує діва. Далі події розвивалися несподівано – Карл, якому вже майже не було чого втрачати, ризикнув – і передав командування військами, що в нього залишилися, Жанні. Вона вирушила до Блуа, де збирала армію. Той факт, що армію очолила посланниця Бога, вселив надію у військових. Уже 26 квітня Жанна д’Арк на чолі свого війська виступила із Блуа. 29 квітня з невеликим загоном у 200 воїнів вона вступила до Орлеана. А вже 8 травня дивовижна головнокомандуюча армії зняла облогу Орлеана, розбивши англійців.

29 квітня 1624 року французький король Людовік XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

29 квітня 1707 року в Шотландії ліквідували парламент. Це завершило об’єднання двох королівств – Шотландії та Англії в нову державу, яку спочатку назвали Королівство Великої Британії.

Цим подіям передувало більше, ніж сторіччя, протягом якого Шотландія та Англія мали одного монарха, але різні парламенти. Престоли об’єднав Яків Стюарт – король Шотландії, який став спадкоємцем бездітної англійської королеви Єлизавети І. Це сталося 1603 року. Але надалі до 1707 року в Англії та Шотландії були різні парламенти та уряди (за винятком 6-річного періоду під час диктатури Олівера Кромвеля). У 1707 був прийнятий Акт про унію двох королівств. Шотландський парламент розпустили, і країною керували нові єдині парламент та уряд у Вестмінстері в Лондоні. Так було до 1990-х. А з 1999 року в Шотландії знову працює відтворений шотландський парламент.

29 квітня 1882 року в передмісті Берліна Галензе запрацювала перша у світі експериментальна лінія тролейбуса. Вона, звичайно, виглядала зовсім не так, як те, до чого ми звикли.

“Пратролейбус” називався “електромот”. Його сконструював Вернер фон Сіменс. 29 квітня компанія Siemens & Halske відкрила експериментальну тролейбусну лінію протяжністю 540 м. Живився “пратролейбус” за допомогою восьмиколісного візка, який котився двома паралельними контактними проводами. Проводи періодично стикалися через сильний вітер, що призводило до коротких замикань. Проіснувала перша тролейбусна лінія до 13 червня.

29 квітня 1897 року британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

Починаючи з 1895 року, він проводив експерименти в Кавендіській лабораторії Кембриджського університету, під час яких встановив, що існують заряджені частинки, маса яких менша, ніж у відомих на той момент молекул та атомів. Спочатку він повідомив про відкриття на засіданні Лондонського королівського товариства Кембриджського університету. Згодом опублікував сенсаційну статтю у “Electrican”. 1906 року за відкриття електрона Томсон отримав Нобелівську премію з фізики.

29 квітня 1913 року Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку. Він був не першим, хто застосував такий принцип застібання. Розробки в цьому напрямку велися ще з середини ХІХ століття. Однак попередні варіанти застібок були складні у виготовленні й, відповідно, задорогі для покупців. Тож успіхів у продажах не було. Такий винахідник-попередник Вітком Дадсон, перебуваючи на межі банкрутства, взяв собі двох партнерів. Один із них залучив у справу інженера Сундбека. Він доопрацював попередній принцип і створив застібку із двох текстильних стрічок, на яких були закріплені у шаховому порядку металеві ланки. Їх з’єднував та роз’єднував замок-слайдер. Фабриканти того часу через невдалі попередні версії застібок поставилися до блискавки насторожено. Однак згодом вона завоювала прихильність і покупців, і виробників.

29 квітня 1918 року – в останній день своєї роботи – Центральна Рада ухвалила Конституцію Української Народної Республіки – “Статут про державний устрій, права та свободи УНР”.

Хоча конституційний процес розпочався ще 1917-го – після проголошення Першого універсала, напрацювати документ швидко не вдалося через Жовтневий переворот у Росії та військову агресію більшовиків. 29 квітня 1918 року одноголосно прийняли дуже демократичну першу редакцію Конституції. Вона містила 83 статті. Документ проголошував УНР незалежною державою, передбачав широкі громадянські права, скасовував смертну кару та тілесні покарання. Але в життя цю Конституцію так і не втілили. Адже цього вечора до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський.

29 квітня 1918 року Павла Скоропадського проголосили гетьманом України.

Зміна влади сталася майже без опору. Центральна Рада, демонструючи свою нездатність протидіяти більшовицькій військовій агресії, майже втратила авторитет серед громадян країни. Напередодні перевороту німецькі військові, які допомогли вибити більшовиків із Києва, заарештували двох міністрів УНР просто на засіданні Ради. Їх підозрювали у викраденні київського банкіра. Згодом за тим самим звинуваченням (і не безпідставно) затримали главу уряду. Загалом керівництво УНР не влаштовувало німців, адже не забезпечувало виконання зобов’язань, які були дані під час підписання Берестейського миру. Німецькі військові охоче підтримали генерала та колишнього командувача Першого українського корпусу Павла Скоропадського. Його ще 1917 року обрали отаманом Вільного козацтва на з’їзді в Чигирині. Окрім козаків, Скоропадського підтримували Українська демократично-хліборобська партія та Спілка земельних власників. 29 квітня у Києві розпочався з’їзд хліборобів. Попередньо на ньому планували лише “прозондувати ґрунт” щодо готовності змінити владу в країні. Але першу ж пропозицію оголосити Скоропадського гетьманом гаряче підтримали. Потім учасники з’їзду вирушили на Софійську площу, де провели урочистий молебень, а архієпископ Никодим у Софійському соборі миропомазав гетьмана.

Пізнього вечора прихильники гетьмана вже займали урядові та стратегічні об’єкти. Далі було оприлюднено “Грамоту до всього українського народу” та закон “Про тимчасовий державний устрій України”, в яких Павло Скоропадський оголошував Центральну Раду розпущеною, а себе – новим главою країни, яку з УНР перейменував на Українську державу.

29 квітня 1982 року оприлюднили результати перепису населення Китаю, згідно з якими кількість людей у ​​країні вперше в історії перевищила 1 млрд. Якщо точно, перепис показав, що в КНР живе 1 008 180 738 осіб. На той час Китай був найбільш густонаселеною країною світу. Нею і залишався протягом наступних десятиліть. Лише кілька днів тому Bloomberg із посиланням на дані ООН повідомив, що пальму першості в Китаю відбирає Індія. За останніми даними, населення Індії перевищило 1,428 мільярда людей, що трохи більше, ніж у Китаї, де зараз проживає 1,425 мільярда людей.

29 квітня 1992 року національна збірна України з футболу провела свій перший міжнародний матч. Він відбувся в Ужгороді проти збірної Угорщини. Українці тоді програли із рахунком 1:3. Єдиний гол забив нападник одеського “Чорноморця” Іван Гецко – зі штрафного на 90-й хвилині гри. Наразі 29 квітня відзначають Всеукраїнський день футболу.

29 квітня 2011 року відбулося “весілля ХХІ століття” – спадкоємець Великої Британії Вільям узяв за дружину давню університетську подругу Кейт Міддлтон.

На той момент вони вже були знайомі десять років, а зустрічатися почали ще у виші – Сент-Ендрюському університеті. Їхні стосунки висвітлювали на перших сторінках британських видань ще з 2005-го. У 2007-му пара ненадовго розходилася: Вільям вирушив у тренувальний військовий табір у графстві Дорсет, а Кейт, яка залишилася в Лондоні, не витримала суспільного інтересу до себе і постійного “полювання” журналістів. Вони заявили про розставання у квітні, але вже у серпні заявили, що відновили стосунки. 16 листопада 2010 року про заручини Вільяма та Кейт повідомили офіційно. Довгоочікуване вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Королева Єлизавета II надала онуку та його дружині титул герцога та герцогині Кембриджських. До речі, на весіллі пари дуже добре заробив Лондон. Туристи, які прибули до столиці, витратили в дні весілля 107 млн ​​фунтів стерлінгів (близько $176,5 млн). Зараз у подружжя троє дітей: спадкоємець престолу Великої Британії принц Уельський Джордж, принцеса Кембриджська Шарлотта і принц Уельський Луї Артур Чарльз.

29 квітня 2022 року ЗСУ звільнили Руську Лозову. Першим про це повідомив командир КRAKEN Костянтин Немічов, згодом інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ.

А мер Харкова Ігор Терехов спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.

Церковне свято 29 квітня

29 квітня християни вшановують пам’ять мучениць Агапiї, Ірини i Хіонiї. Вони були рідними сестрами. Жили в північній Італії наприкінці ІІІ століття. Осиротівши ще в юному віці, вони вирішили не виходити заміж і вели благочестивий спосіб життя. Сестер-християнок схопили в часи гонінь, влаштованих імператором Діоклетіаном. Їх піддали різним катуванням. Але вони не злякалися ані відсікання частин тіла, ані нападу диких звірів. Під час їхніх катувань відбулося кілька чудес, але мучителі не змінили своїх переконань. Нарешті Агапію та Хіонію спалили на багатті, а Ірину пронизали стрілами. Сталося це 304 року.

Народні прикмети

Погожий день передбачає добру погоду протягом травня.

Якщо йде проливний дощ – літо буде спекотним.

Грім – до врожаю хліба.

Що не можна робити 29 квітня

Не можна веселитися, співати і вживати алкоголь.

Не можна називати померлих небіжчиками – лише по імені.

Не можна в цей день позичати або брати в борг гроші.