Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії

17 квітня 1607 року в духовний сан посвячений майбутній кардинал Рішельє. У 1847-му заарештовано Тараса Шевченка, у 1964-му відчайдушна домогосподарка Джеррі Мок стала першою жінкою, що сама облетіла навкруги землі за штурвалом літака. А рік тому на Харківщині були звільнені Базаліївка та Леб’яже.

Свята та пам’ятні дати 17 квітня

17 квітня в Україні – День пожежної охорони.

Під егідою ООН проходять Всесвітній день боротьби з гемофілією та День кажана.

17 квітня в історії

17 квітня 1607 року в духовний сан посвячений 21-річний Арман-Жан дю Плесі де Рішельє.

Майбутній кардинал та один із найвпливовіших політиків Франції всіх часів пройшов дуже непростий шлях. Хлопцю було п’ять років, коли помер його батько, залишивши жінку в боргах та п’ятьма дітьми. Основним джерелом доходу родини був дохід від посади єпископа в Люсоні, яка успадковувалася членами родини Рішельє. Щоб цей дохід зберігся, хтось із синів мав прийняти духовний сан. Спершу мати планувала, що це буде середній із її синів, але той пішов у монастир. Тоді єпископом довелося стати наймолодшому – Арману-Жану, хоч він і хотів бути військовим, а не священником.

Коли Рішельє став єпископом, йому було 25 років. Абатство в Люсоні, яке йому дісталося, більше нагадувало руїни. Проте сам молодий єпископ був неординарною особистістю під самого початку. Тож використав свій сан інакше – адже єпископство дозволяло йому з’являтися при королевському дворі. Рішельє достатньо швидко вразив своїм розумом і ерудицією короля Генріха IV. Проте таке зростання єпископа не сподобалося впливовим особам двора першого з Бурбонів на троні. Тож Рішельє довелося покинути столицю. Він повернувся після вбивства Генріха Равальяком, коли в країні наростав хаос і задля його подолання були скликані Генеральні штати. На них Рішельє виступав від духовенства, і його хитрість та здатність до компромісів одразу оцінили при дворі молодого короля Людовика XIII. Королева-мати Марія Медічі, яка фактично продовжувала правити Францією, зробила 29-річного єпископа своїм духівником. А в 1616 році Рішельє вже увійшов до королівської ради як держсекретар у військових справах і зовнішній політиці. 13 серпня 1624 року він став першим міністром короля. На цьому пості йому судилося пробути 18 років – до самої смерті в 1642-му.

17 квітня 1847 року при в’їзді в Київ заарештували Тараса Шевченка.

Офіційно – за підозрою в участі в діяльності таємного Кирило-Мефодіївського братства. Шевченко дійсно був членом цієї організації, далекої від будь-якої революційної діяльності. Але його причетність так і не довели. При цьому поет отримав найсуворіше покарання з усіх, хто проходив у цій справі. Звісно ж – за свої твори. Напередодні арешту Шевченко на літературних вечірках у Києві читав свої твори зі збірки “Три літа”. Твори поета люди переписували та вчили на пам’ять, недруковані твори поширювалися в рукописах, а студенти різних національностей учили українську, щоб краще розуміти вірші. На поради друзів бути обачним Шевченко не реагував. Щобільше, сучасники свідчили про агітацію, яку поет вів на зустрічах із селянами, доводячи їм силу народу.

Невдоволення Шевченком на рівні царської влади та Третього відділу (політичної поліції) зростало. В усіх документах III відділу особливий наголос зроблено на поемі “Сон”, за яку Микола I вважав Шевченка “особистим ворогом”. Тож донос на кирило-мефодіївців і Шевченка, зроблений провокатором Петровим, прийшовся “дуже вчасно”. Шевченка заарештували на в’їзді в Київ, куди він спішив на весілля засновника Кирило-Мефодіївського братства Костомарова, не підозрюючи, що того вже заарештували. Під час арешту в Шевченка відібрали папери, зокрема книгу “Три літа” й під конвоєм відправили до Петербурга. За час перебування за ґратами та ходіння на допити в Третьому відділі імператорської канцелярії поет написав цикл віршів “У казематі”. За “неправильні вірші” Шевченка на невизначений термін призначили рядовим в Оренбурзький окремий корпус із забороною писати й малювати.

17 квітня 1964 року (за часом у США – 16 квітня) в аеропорту Колумбуса приземлився літак відчайдушної домогосподарки Джеральдін Мок.

Вона стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі. На карколомну подорож льотчиця-аматорка витратила трохи менш як 30 діб. На момент, коли Джеррі зважилася на навколосвітній переліт, їй було 38, у неї була заможна родина та троє дітей, наймолодшій із яких виповнилося лише три роки. Проте з дитинства Джеральдін мріяла не про життя домогосподарки, а про небо. За штурвал літака вона вперше сіла в 15, закінчила передпольотні технічні курси, а в університеті вивчала авіаційну техніку. Перш ніж сісти дома з дітьми, Джеральдін працювала директоркою місцевого аеропорту.

Чотирьохмісний літак Cessnа-180, на якому вона полетіла навколо світу, був власністю родини. Жінка вже здійснювала на ньому перельоти до Канади, Мексики та Багамських островів. Правда техніку довелося ґрунтовно підготувати – поставити новий двигун, додаткові паливні баки, навігаційні прилади тощо. Коли про намір Джеррі написали в місцевій газеті, допомогти “цій божевільній” скликалися Національна асоціація повітроплавання, що надала аеронавігаційні карти, та військові льотчики США, які допомогли скласти план посадок. До того ж перед вильотом льотчиця обійшла посольства всіх країн на маршруті, щоб отримати дозволи на польоти над їхніми територіями. Але навіть попереджені про можливий візит “шаленої американки” співробітники аеропортів (особливо в мусульманських країнах) не могли повірити в те, що бачили. Так, у Каїрі від Джеррі вимагали показати квиток, бо не могли повірити, що вона пілот, а не пасажирка. А в Саудівській Аравії військові обшукали літак – сподівалися знайти пілота-чоловіка. Після всіх пригод домогосподарка здійснила фінальний переліт – з Гавайських островів над Тихим океаном і приземлилася в США

В аеропорту її вже зустрічали понад п’ять тисяч людей. Вона встановила сім жіночих льотних світових рекордів. У тому числі стала першою жінкою, яка здійснила на літаку подорож навколо світу, перетнула два океани на одномоторному літаку і побила рекорд швидкості для супертривалих польотів. 4 травня чергову нагороду їй вручав уже особисто президент США. Мок продовжувала літати та ставити рекорди до 1969 року.

17 квітня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про звільнення ще двох населених пунктів Харківської області – Базаліївки та Леб’яжого. А також – про те, що ЗСУ зайшли в Кутузівку.

Церковне свято 17 квітня

17 квітня – Світлий понеділок. У цей день вшановують пам’ять преподобного Йосифа Піснеписця. Він народився в Сицилії у благочестивій християнській родині. У 15 років вступив до монастиря в Фессалоніках. Згодом посвячений в сан пресвітера. Преподобний Григорій Декаполит, відвідуючи монастир, звернув увагу на молодого ченця та взяв його з собою до Константинополя. Разом вони протистояли іконоборцям. Оскільки іконоборців підтримували й імператор, і патріарх, то за підтримкою єпископи вирішили звернутися до Папи Лева III. Посланцем до Папи обрали преподобного Йосипа. По дорозі його схопили розбійники-араби, підкупленими іконоборцями, й відправили на Крит. Там він провів в ув’язненні шість років. У Різдвяну ніч 820 року йому явився святитель Микола Мирлікійський та сповістив про смерть імператора-іконоборця Лева Вірменина та про припинення гонінь. Кайдани впали з Йосипа, а двері відчинилися. І в’язень опинився на дорозі біля Константинополя. Прийшовши до міста, він уже не застав у живих преподобного Григорія Декаполіта. Він збудував церкву в його ім’я. Під час відновлення іконоборчої єресі за імператора Феофіла преподобний Йосип вдруге постраждав від єретиків. 11 років він був у вигнанні у Херсоні. У 842 році при цариці Феодорі повернувся до Константинополя, але згодом знов був вигнаний. Повернувся в 867 році. Патріарх Фотій призначив Йосипа духовником всього константинопольського кліру. Помер преподобний мирно в глибокій старості.

Народні прикмети

Якщо на березі з’явилися сережки – пора садити картоплю.

Багато кульбаб цвіте – до потепління.

Що не можна робити 17 квітня

Не можна купувати нові речі й одяг купувати.

Не можна зривати дикорослі квіти.