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Новини Харкова — головне за 30 червня: як минула ніч

Україна 07:09   30.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 30 червня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Вночі над Харковом та областю кружляли безпілотники

Тривогу в Харкові та області оголосили через загрозу застосування БпЛА о 22:44.

Постійно змінюючи курс, безпілотники кружляли над регіоном ще кілька годин. Відбій тривоги оголосили лише о 03:05. Однак невдовзі її відновили – о 03:47 ПС ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північному сході.

Відбій дали вже вранці – о 05.31.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".