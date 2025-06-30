Новини Харкова — головне за 30 червня: як минула ніч

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07:08

Вночі над Харковом та областю кружляли безпілотники

Тривогу в Харкові та області оголосили через загрозу застосування БпЛА о 22:44.

Постійно змінюючи курс, безпілотники кружляли над регіоном ще кілька годин. Відбій тривоги оголосили лише о 03:05. Однак невдовзі її відновили – о 03:47 ПС ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північному сході.

Відбій дали вже вранці – о 05.31.