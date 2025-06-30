Генштаб: 12 боїв було на Харківщині за добу – де атакувала РФ

Про те, де намагався прорватися ворог у Харківській області протягом доби, поінформував уранці 30 червня Генштаб ЗСУ.

На півночі області зафіксували сім боїв у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Купʼянському напрямку ворог штурмував позиції СОУ пʼять разів.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного”, – пишуть у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Синельниково, Вовчанські Хутори та Охрімівку.

Втрати ЗС РФ сьогодні такі: