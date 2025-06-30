Генштаб: 12 боїв було на Харківщині за добу – де атакувала РФ
Про те, де намагався прорватися ворог у Харківській області протягом доби, поінформував уранці 30 червня Генштаб ЗСУ.
На півночі області зафіксували сім боїв у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Купʼянському напрямку ворог штурмував позиції СОУ пʼять разів.
“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного”, – пишуть у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Синельниково, Вовчанські Хутори та Охрімівку.
Втрати ЗС РФ сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де намагався прорватися ворог у Харківській області протягом доби, поінформував уранці 30 червня Генштаб ЗСУ.".